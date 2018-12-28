Резкое потепление придет в Красноярск к предновогодним выходным

Резкое потепление идет в Красноярск к предновогодним выходным. Как сообщили в гидрометцентре края, уже сегодня, в пятницу 28 декабря, столбики термометров поползут вверх – до отметки минус 20.

Жестокие морозы под 40, которые стояли в городе несколько дней, отступают. В субботу минус 19. В воскресенье и того теплее - минус 14.

Последний день уходящего года будет вполне комфортным в отношении погоды. В светлое и темное время суток – минус 13-14 градусов. Значит, в новогоднюю ночь можно съездить на елку или на каток!

Самым теплым выдастся первый день нового года. 1 января ожидается всего минус 8. 2-го и 3-го – минус 10-11. Кстати, обещают переменную облачность, ветер слабый.

Так что строим планы на праздничные выходные. С наступающим!