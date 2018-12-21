Новый год 2019 в Красноярске: открытие главной и районных елок

В этом году Красноярск украшает небывалое количество новогодних елей. Только за счет муниципалитета установлено 13 елок с ледовыми городками и скульптурами на разных площадях и в скверах. Их открытие будет торжественным – с концертом, конкурсами и призами. И с обязательным посещением Деда Морозы и Снегурочки.

Организаторы так распределили открытие общегородских елок, чтобы мероприятия не совпадали по времени и красноярцы при желании смогли посетить все. Расписание смотрите в таблице.

У каждой елки есть своя изюминка. К примеру, в Октябрьском районе ледовый городок в сквере «Серебряный» посвящен известным первопроходцам. Там сделали фигуры путешественников Марко Поло, Америго Веспуччи, Васко да Гамы, ученого Дмитрия Менделеева и космонавта Юрия Гагарина. Большая горка посвящена открытию таблицы Менделеева. Вторая горка – открытию Приамурья.

После 48-летнего перерыва на площади Революции вновь появилась новогодняя елка. Когда-то на этом месте проводилось главное городское празднество. Но накануне 100-летнего юбилея вождя мировой революции на площади соорудили памятник, и с тех пор народных гуляний в Новый год тут не проводилось. А в этом году решено было возродить традицию. Сейчас это место притяжения тех, кто любит вечерами гулять по городу. В центре площадки 22-метровая ель, а вокруг нее – «Парк света».

В Свердловском районе в этом году установили не одну, как обычно, а сразу три общегородские елки – в сквере «Паниковка», в новом сквере Универсиады и на площади Свердлова, как раз рядом со зданием администрации города. Последнюю установят по многочисленным просьбам жителей. Площадь ведь находится в густонаселенном месте, и жителям окрестных многоэтажек будет приятно.

Прибавьте к общегородским корпоративные елки, которые дарят красноярцам крупные предприятия. Например, Красноярская железная дорога не изменяет своей многолетней традиции и установила елку на улице Ломоносова. Роскошный ледовый городок появился возле Дворца труда и согласия – от РУСАЛа.

И, наконец, микрорайонные и дворовые. Их несколько сотен. Более 50 таких елок открывается во дворах Ленинского района. В Октябрьском – 105 елок, в Железнодорожном – 37. Их приобретают частные спонсоры или управляющие компании. Особым шиком считаются живые елочки, растущие во дворе, которые украшают гирляндами и мишурой.

Простоят общегородские елки до конца января. Где-то их начнут демонтировать и раньше. И только главная елка на острове Татышев должна простоять до конца марта. И ель, и ледовый городок будут каждый день осматривать, при необходимости – реставрировать. Ведь это, по сути, один из культурных объектов приближающейся Универсиады.

КОНКРЕТНО

Когда откроются елки в Красноярске

20.12.2018

Театральная площадь, нижний ярус - 19.00

24.12.2018

Сквер Чернышевского в Покровке - 19.00

25.12.2018

Площадь спорткомплекса «Солнечный», проспект 60 лет образования СССР, 17 - 18.00

Культурное пространство «Каменка», улица Академика Павлова, 21 - 18.00

Площадь возле ДК 1 Мая, улица Юности, 16 - 18.00

Площадь Свердлова, улица 60 лет Октября, 46 - 18.00

Парк имени Гагарина, проспект Свободный, 34 - 18.30

26.12.2018

Восточная сторона острова Татышев - 18.00

27.12.2018

Сквер «Серебряный», улица Высотная, 15 - 17.00

Улица Свердловская, рядом с домом № 101 а - 18.00

Сквер Космонавтов (улицы Николаева – Терешковой) - 18.00

28.12.2018

Сквер Паниковка, улица Кольцевая, 12-14 - 18.00

31.12.2018

Татышев-парк - 23.00