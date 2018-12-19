«Я все ем, даже рассольник, подари мне планшет и телефон!»: о чем послушные дети просят Деда Мороза
Грызут кончик ручки, мечтательно задумываются, и как можно аккуратнее выводят буквы на бумаге... В преддверии Нового года дети пишут письма Деду Морозу, - волшебнику, который, - они верят, - может все. А знаете, мы тоже верим.
Красноярская «Комсомолка» вместе с учителями начальных классов помогла маленьким ученикам из красноярских школ написать Деду Морозу письма. Их мы передадим в резиденцию Дедушки, которая находится в парке флоры и фауны «Роев ручей».
...И не удержался, чтобы не устроить кашу-малашу-хоровод!Фото: Мария ЛЕНЦ
Некоторые письма дети разрешили нам прочитать. Кстати, все они вели себя в этом году хорошо! А значит - все исполнится!
Малыши желают здоровья не только дедушке, но и его «дочке» Снегурочке
Даже не знаю, чего больше хочу – винтовку, или чтобы ты пришел!
Анечка просит здоровья для папы...
Многие просят айфоны и планшеты. А кто-то – книгу про муравьев. И чтобы все дети были счасливы
А сделай, чтобы моя мама была беременная....
Сестре – кошку, мне – собачку... Мама с папой, держитесь!
Дедушка, а где ты живешь?
Учусь на 4,3,2... Зато честно?
Саша ест даже рассольник!
А от таких писем становится грустно. Но дед Мороз все может. И если не выполнит одно какое-то желание, то непременно принесет счастье в другом. Правда?
Малыши, пусть у вас исполняются все-все ваши мечты!
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