«Я все ем, даже рассольник, подари мне планшет и телефон!»: о чем послушные дети просят Деда Мороза

Грызут кончик ручки, мечтательно задумываются, и как можно аккуратнее выводят буквы на бумаге... В преддверии Нового года дети пишут письма Деду Морозу, - волшебнику, который, - они верят, - может все. А знаете, мы тоже верим.

Красноярская «Комсомолка» вместе с учителями начальных классов помогла маленьким ученикам из красноярских школ написать Деду Морозу письма. Их мы передадим в резиденцию Дедушки, которая находится в парке флоры и фауны «Роев ручей».

...И не удержался, чтобы не устроить кашу-малашу-хоровод!Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые письма дети разрешили нам прочитать. Кстати, все они вели себя в этом году хорошо! А значит - все исполнится!

Малыши желают здоровья не только дедушке, но и его «дочке» Снегурочке

Даже не знаю, чего больше хочу – винтовку, или чтобы ты пришел!

Анечка просит здоровья для папы...

Многие просят айфоны и планшеты. А кто-то – книгу про муравьев. И чтобы все дети были счасливы

А сделай, чтобы моя мама была беременная....

Сестре – кошку, мне – собачку... Мама с папой, держитесь!

Дедушка, а где ты живешь?

Учусь на 4,3,2... Зато честно?

Саша ест даже рассольник!

А от таких писем становится грустно. Но дед Мороз все может. И если не выполнит одно какое-то желание, то непременно принесет счастье в другом. Правда?