График работы экстренных служб Красноярска на новогодних каникулах 2019

Красноярцев ждут 10 дней каникул. Многие уже распланировали, где и как они их проведут. Однако любые планы могут быть нарушены какой-нибудь непредвиденной причиной: заболеет кто-нибудь из близких, сломается в дороге автомобиль, коммунальная авария… да все, что угодно. На такой случай мы подготовили информацию, как будут работать различные экстренные службы в новогодние каникулы и последующие праздники. Они помогут вам справиться с неприятностями.

Медицина

Поликлиники будут работать 31 декабря, 3 января, 5 января и 8 января с 8:00 до 14:00 часов. Можно будет прийти на прием к врачам:

- участковому терапевту;

- участковому педиатру;

- хирургу;

- акушеру-гинекологу;

- стоматологу и детскому стоматологу;

А также в процедурный и перевязочный кабинет.

Обратите внимание, что записаться на плановый прием к врачу нужно заранее. Или вызвать врача на дом. Будет усилена работа бригад «Скорой помощи», а также специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе, в после праздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.

Обратите внимание, как будет работать Красноярский краевой онкодиспансер. Можно будет прийти на прием к специалисту при подозрении на онкологическое заболевание, а также пройти противоопухолевую терапию в указанные дни с 08:00 до 14:00.

В обычном круглосуточном режиме будут работать травмпункты. При возникновении неотложных состояний, горожане могут обратиться за консультацией к врачам – консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299-24-24.

ТЕЛЕФОНЫ, по которым можно связаться и получить медицинскую помощь:

- «Скорая»: со стационарного телефона – 03, с мобильного – 103;

- экстренная служба – 112, принимает информацию по любой нестандартной ситуации;

- консультация медиков: (391) 299-24-24;

- горячая линия «Право на здоровье» - 8-800-700-000-3.

Графики работы стоматологических неотложек и травмпунктов – круглосуточно.

- Травмпункт Октябрьского района: Баумана 20 б; 243-16-89.

- Травмпункт Железнодорожного и Центрального районов: Ленина 150, корп.1; 221-03-62

- Травмпункт Советского района: Джамбульская, 19; 224-29-92.

- Травмпункт правобережья: Красраб, 48 в; 262-02-55, 262-51-02.

- ЛОР-травмпунт взрослый: Инструментальная, 12; телефон 264-01-00.

- ЛОР-травмпункт детский: Юшкова, 22 а; 247-80-28, 247-80-15.

- глазной для детей и взрослых: Никитина 1 в, кабинеты 112 и 116; телефон: 228-07-14.

- Детский травмпункт при 7-й больнице: Красраб, 48 а; 262-51-02.

- Круглосуточная стоматология, правый берег: Коммунальная, 6 а; 201-10-39.

- Круглосуточная стоматология, левый берег: Железнодорожников, 26; 221-57-35. Тельмана, 32 а; 291-51-55;

Коммунальные и дорожные службы

Каникул у коммунальных служб не предусмотрено. Уже 1 января на площадях и в скверах Красноярска рабочие начнут наводить порядок и убирать последствия народного гуляния. Соберут все конфетти, пустые бутылки, сломанные ледянки, потерянные варежки, упаковки из-под фейерверков и прочие атрибуты веселой новогодней ночи.

Если пройдет снег, соответственно, на улицу выйдет снегоуборочная техника. Так же вовремя должны вывозиться мусор из контейнеров от жилых домов. Если вы заметили, что коммунальщики работают, спустя рукава или вовсе не работают, можно позвонить на телефон «горячей линии» департамента городского хозяйства: (391) 227-02-46.

Либо в службу 005.

Также свои телефоны экстренных служб публикует УК «ЖСК» на случай непредвиденных аварий:

- Железнодорожный район – 297-93-60

- Ленинский – 222-49-49

- Советский – 224-13-65, 224-55-35

- Октябрьский – 297-93-50

- Кировский – 222-49-49

- Центральный – 297-93-50

- Свердловский – 233-38-22, 233-39-96.

К сведению тех, кто обслуживается в других УК или ТСЖ: телефоны аварийных служб указаны на ваших платежных квитанциях.

Экстренные службы безопасности и правопорядка

Также напоминаем телефоны служб Красноярска, которыми можно воспользоваться при чрезвычайных происшествиях.

- Единый телефонный номер для вызова экстренных служб: 112 (со всех сотовых телефонов, даже при отрицательном балансе).

- ГУ МВД России по Красноярскому краю: (391) 245-93-33 (дежурная часть), 245-96-46 (телефон доверия).

- Дежурная часть МУ МВД России «Красноярское»: 249-00-14 (дежурная часть), 211-19-89 (телефон доверия).

- МЧС: 227-09-19 – телефон доверия.

- ГИБДД: 212-11-38, 226-85-91 (дежурная часть), 245-96-46 (телефон доверия, если считаете, что госавтоинспектор неправ).

- служба по контролю за оборотом наркотиков: 265-30-53 (дежурная часть), 265-30-78 (телефон доверия).

Отделения полиции Красноярска

- МУ МВД России «Красноярское»: Дубровинского, 72,

дежурная часть: 249-00-14, телефон доверия: 211-19-89

- Отдел полиции № 1: проспект Мира, 55 а

дежурная часть: 266-09-19

- Отдел полиции № 2: Высотная, 2 е

дежурная часть: 246-87-64

- Отдел полиции № 3: переулок Автобусный, 6

дежурная часть: 213-45-77

- Отдел полиции № 4: 26 Бакинских комиссаров,17 а

дежурная часть: 262-11-77

- Отдел полиции № 5: проспект Металлургов, 53 а

дежурная часть: 224-25-07

- Отдел полиции № 6: 60 лет Октября, 73

дежурная часть: 233-47-35

- Отдел полиции № 7: Маерчака, 2

дежурная часть: 221-44-55

- Отдел полиции № 8: Учумская, 9 а

дежурная часть: 266-94-18

- Отдел полиции № 9: бульвар Солнечный, 11

дежурная часть: 225-44-55

- Отдел полиции № 10: Аэровокзальная, 19 г

дежурная часть: 220-14-06

- Отдел полиции № 11: Урванцева, 18

дежурная часть: 266-74-23

- Отдел полиции № 12: Судостроительная, 69

дежурная часть: 269-29-17.