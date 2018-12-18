«Волга» Юрия Деточкина и самогонная бутыль Вицина: можно ли купить кинораритеты по объявлению

Кому из нас не хотелось бы иметь на память какую-нибудь вещицу из любимого кино? «Комсомолка» заглянула на сайты частных объявлений и нашла много интересных вещей: бутыль из «Самогонщиков», пепельницу Сталина из «Битвы за Москву», автомобили из сериалов и много чего еще интересного. Продавцы уверяют: все подлинное, без обмана, из первых рук. Но так ли это? И можно ли проверить вещи, которые выдают за кинораритеты, на подлинность.

«Волга», стоившая свободы Юрию Деточкину… спустя полвека бегает по Красноярску

В 2005 году красноярский коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, прибрел старенькую «Волгу» ГАЗ-21, 1966 года выпуска. «Старушка» была в сносном состоянии. Хотя, чтобы привести ее полностью в рабочее состояние, потребовалось немало сил. Но она того стоила! Чем же так зацепила «Волга» коллекционера?

«Волга» из фильма «Берегись автомобиля» уже нашла своего покупателяФото: кадр из фильма

Оказалось, что первым ее владельцем был звезда советского кино Иннокентий Смоктуновский. Помните фильм «Берегись автомобиля», где Юрий Деточкин упорно пытался угнать машину героя Андрея Миронова? На роль этой самой машины и «пригласили» «Волгу» Смоктуновского. Культовая комедия вышла на экраны в 1966 году. А в 1967 году автомобиль вновь появился на экранах в фильме «Три тополя на Плющихе».

Спросите, где доказательства? В данном случае они – стопроцентные, поскольку машину из рук в руки продавали родственники Смоктуновского:.

Иннокентий Михайлович вырос в Красноярске, здесь до сих пор живут родственники Смоктуновичей (настоящая фамилия Смоктуновского).

Красноярец Александр Жемчугов, дружный с дочерью Смоктуновского, Марией Иннокентьевной, рассказал «Комсомолке» историю автомобиля:

- Актер купил его в 1966 году, как раз перед началом съемок комедии, на гонорар от фильма «Гамлет». Гордость советского автопрома, экспортный вариант – пришлось перегонять ее из Финляндии. Говорят, ездил на ней очень аккуратно, а в 1972 году недорого продал своему младшему брату Аркадию в Красноярск. Так «Волга» и оказалась на его малой родине.

Когда Аркадий Смоктунович пришел ставить автомобиль на учет в ГАИ, попросил: «Дайте мне номер, как был у моего брата в Москве – 83-15». Госавтоинспекторы пошли навстречу. Нашли ему номер с такими же цифрами, правда, буквы на нем были другие. 30 лет «Волга» верой и правдой служила хозяину, до самой его смерти. А потом несколько лет пылилась в гараже, пока наследникам не понадобились деньги и они избавились от нее, продав в руки коллекционера по сходной цене.

Раритетную «Волгу» из «Возвращения Будулая» продавали за 800 тысяч рублей

В свое время этот ГАЗ-21 добросовестно исполнил в популярной картине роль служебного автомобиля председателя колхоза

«Ретро-автомобиль, который снимался в фильме «Цыган», один хозяин, некрашеный, все родное заводское, состояние хорошее, документы в порядке. Цена – 800 тысяч рублей» - такое объявление появилось на одном из популярных интернет-сайтов около двух лет назад. Речь шла о «Волге» ГАЗ-21, 1967 года выпуска. Находилась она в селе Константиновске Ростовской области. А там как раз в 1985 году снимали несколько эпизодов фильма «Возвращение Будулая», продолжения «Цыгана». Она сыграла «роль» служебного автомобиля председателя колхоза Тимофея Ермакова.

- У родителей есть другая машина, эта не нужна, - объяснила «КП» дочь владельца раритетной машины, Наталья. - Она хорошая, на самом деле – раритет. Правда, почему режиссер обратил внимание именно на нашу машину, не знаю.

Волга из фильма «Цыган»Фото: кадр из фильма

А ответ, между тем, прост. Автор романа «Цыган» Анатолий Калинин очень ревностно настаивал на точном совпадении деталей. По книге у председателя колхоза была новая «кофейная» Волга. А поскольку среди реквизитов такого фактурного автомобиля не было, его пришлось арендовать.

Среди ярких моментов с участием четырехколесного «актера» из Константиновска можно вспомнить сцену, в которой главная героиня – любимая женщина Будулая Клавдия Пухлякова – пришла требовать эту самую служебную «Волгу», чтобы отвезти в роддом роженицу Екатерину.

Другой эпизод – диалог Пухляковой и Ермакова, когда он предлагает ей стать комсомольской свахой. Потом еще был момент, когда Клавдия на «Волге» приезжает с водителем забирать Катерину из роддома с новорожденной дочкой.

Год назад «Волгу» продали, покупатель пожелал остаться неизвестнымФото: кадр из фильма

Остается добавить, что год назад «Волгу» продали. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Но прежних владельцев кинораритета в цене не обидел.

30-литровая бутыль из фильма «Самогонщики»

Старая добрая короткометражка, где любимая всеми троица Трус, Балбес и Бывалый решили варить самогон. Помните, в фильме герой Георгия Вицина таскал огромную бутылку с самогоном как перышко.

В фильме Трус носит бутыль с самогонкой, как перышкоФото: кадр из фильма

- Оказывается, в ней был газ, поэтому она была легкой, хотя на экране казалось, что бутыль заполнена, - говорит Сергей из Санкт-Петербурга, который и продает раритет на сайте «Юла». – Мне эта бутыль досталась лет 10 назад в подарок от человека, который имел отношение к съемкам этого фильма. Он знал мою любовь к «Самогонщикам», вот и подарил. Вы посмотрите внимательнее – форма, действительно, один в один! Но она стоит у меня без дела. Я один раз только в нее заливал жидкость, не помню уже что. Вот и решил продать.

Форма бутылей одинаковая, а вот цвет разныйФото: Личный архив

За «киношную» бутылку Сергей просит 3500 рублей. Звонки, говорит, были, но пока не много. Нам, правда, показалось, что стекло бутыли из объявления темнее, чем той, что в кино.

Винтажное зеркало из фильма «Брат»

Это зеркало продают на «Юле» за 5000 рублей. Сергей из Подмосковья уже давно увлекается собирательством различных старинных, винтажных, необычных вещей.

- Зеркало мне подарил знакомый, который участвовал в оформлении квартир для съемок фильма «Брат», - рассказал Сергей. – Зеркало винтажное, в литом металлическом багете. Само зеркало я, правда, поменял, так как на нем амальгама уже потрескалась. Но если нужно, отдам родное в придачу.

Зеркало, уверяет его владелец, досталось от приятеля, который оформлял интерьеры комнат для съемок фильмаФото: Личный архив

В какой именно квартире в фильме висело зеркало, Сергей не знает. Скорее всего, оно было в квартире, где собирались Вячеслав Бутусов и другие музыканты. К сожалению, нам обнаружить его не удалось. Но элементов интерьера в квартире, действительно, очень много и зеркало могло просто промелькнуть в кадре.

Звонков, говорит Сергей, пока было мало. Зато на сайте объявлений зеркало довольно популярно – за две недели почти 400 просмотров.

Железный трон из «Игры престолов»

Этот дорогущий киношный экспонат – продают трон за 2,5 миллиона рублей – находится в Благовещенске. Правда, актеры знаменитой фэнтези-саги на нем никогда не сидели. Но трон один в один как в сериале, и даже круче. В прошлом году его как раз накануне выхода нового сезона фильма сделали мастера «Ассоциации ремесленников Благовещенска и Амурской области». Кузнецы, сварщики и художник работали три месяца.

Благовещенский трон уже отработал сезон в городском паркеФото: Людмила СУДЕЙКИНА

- Наш трон – единственный в мире железный, кованый трон, в нем 389 мечей, каждый ковался вручную, мы сейчас подали заявку, чтобы его включили в «Книгу рекордов Гиннеса», - говорит Вадим Николаев, президент ассоциации. – А сам сериальный трон, кстати, сделан из пластика. Но по виду они одинаковые, прежде, чем выковать наш, мы внимательно по кадрам изучили кадры из фильма, сделали эскиз.

Благовещенский трон уже отработал сезон в городском парке. От желающих сделать фото отбоя не было. Сейчас, по словам Вадима Николаева, звонят в основном из торговых комплексов, в том числе и из других городов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна Тимофеева, начальник комплекса сценических постановочных средств киноконцерна «Мосфильм»:

- Сегодня продюсеры сами решают, что делать с реквизитом после съемок фильмов. Потому ничего удивительного, если какие-то вещи, засветившиеся на экране, появляются где-то в продаже, в частных коллекциях. А раньше, примерно до 1990 года, у нас все было по другому: все, что снималось под логотипом «Мосфильма», сдавалось на наши склады.

Каждую штучную вещь вносили в каталог, на нее ставили свой инвентаризационный номер. Есть узнаваемые вещи, например, кошки из «Операции Ы», на которых Вицин тренировался усыплять. Или крылатый конь из «Служебного романа». Они находятся в музее и никому не выдаются и не продаются. А на одежду актеров подшивались метки с фамилией. У нас хранятся вещи, в которых снимались Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов в фильме «Самогонщики».

Кстати, по поводу 30-литровой бутыли, которую так любовно обнимал перед камерой Георгий Михайлович, у меня таких на складе 20 штук, я тоже могу сказать, что все они снимались в той сцене. То же самое о пепельницах, которые были в кадре в фильмах о Сталине.

Отличить подлинную вещь, сделанную специально для съемок того или иного фильма прошлого века, можно – по качеству работы. И, повторяю, по наличию инвентарного номера. Или еще у родных актеров, раньше ведь бывало так, что после съемок актеры брали себе что-нибудь на память, а сейчас родным это не нужно, вот они и продают.

Откуда такая тяга к предметам из кино? Думаю, кто-то хочет иметь то, к чему имел отношение любимый актер. Для кого-то это ностальгия. Может быть, желание иметь то, чего нет у других. Или чтобы декорировать помещения, скажем, кафе в стиле кино. Но есть и такие, кто покупает с целью банально заработать на перепродаже.