2018-12-16T07:27:57+03:00
Дом. Семья

Пятна крови и предсмертный визг: житель Красноярска изрезал ножом щенка

Соседи боятся: сегодня он напал на собаку, завтра – на старика или ребенка?
Татьяна РЯБИНИНА
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Такую картину застали соседи, услышавшие визг щенка. Фото vk.com/priutvernostТакую картину застали соседи, услышавшие визг щенка. Фото vk.com/priutvernost
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Есть ли предел человеческой жестокости? После этой истории, которая произошла в Красноярске в общежитии на улице Калинина, 12, кажется, что его нет.

Чем так помешал одному из жителей щенок? Почему казнь была столь жестокой? Ответов на эти вопросы нет. Однако он взял нож и изрезал малыша до полусмерти.

На предсмертный, страшный визг животного вышли соседи. Они застали страшную картину: весь пол в крови, видимо, собака все же как-то пыталась вырваться и убежать, но силы были неравны. И на полу – умирающий щенок. Он скулил и просил о помощи. Что делать в такой ситуации, куда везти собаку? К счастью, в нашем городе много неравнодушных людей, которые помогают брошенным животным. Соседи позвонили в приют «Верность».

- Мы сразу приехали, увезли в клинику, - рассказывает куратор приюта «Верность» Инга Ефимец. – По дороге придумали имя, Бакс. А мужчину, который порезал щенка, забрала полиция. От соседей мы узнали, что в этом общежитии он снимает комнату, постоянно избивает жену, пытался выломать топором чужую дверь – на него уже не раз писали заявление. Соседи боятся, что сегодня он порезал щенка, а завтра нападет на старика или ребенка.

Малыша с большой потерей крови увезли в ветклинику, там зашили раны. Он стойко перенес все процедуры, врачи говорят, что жизненно важные органы не задеты, он пойдет на поправку, чувствует себя хорошо и даже начал есть.

Щенок стойко перенес операцию и идет на поправку. Фото vk.com/priutvernost

Щенок стойко перенес операцию и идет на поправку. Фото vk.com/priutvernost

Красноярцы очень быстро, за один день, собрали нужную на лечение сумму. Проблема только одна – куда пойдет Бакс после выздоровления?

- Психика у него здоровая, он тянется к людям, не боится людей. Щенок не истощенный, шерсть в порядке, он похож на домашнего, - рассказала куратор Инга Ефимец. – Сейчас очень важно найти малышу доброго хозяина. Если вы можете помочь, обращайтесь в приют «Верность».

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