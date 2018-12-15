«Спасибо, что не бросили в беде»: инспекторы спасли от гибели в метель замерзающую на трассе семью с двумя детьми

Это произошло в конце ноября под Минусинском. «Мазда», в которой была семья из пяти человек (дед, два внука и их родители), съехала в кювет с трассы Р-255 «Енисей». Метель была просто непроглядная, вот и не вырулил водитель. Битый час мужчины пытались выехать, но колеса лишь еще сильнее вязли в рыхлом снегу. Тут бы тросом дернуть, но на трассе, как назло, никого... Время шло, и люди начали впадать в отчаяние, думали: бензин кончится, погибнут. Тогда дедушка малышей решился идти за помощью по направлению к ближайшему жилью. И наткнулся на экипаж ДПС.

- Оценив на месте ситуацию, сотрудники ГИБДД Евгений Баштаков и Руслан Репринцев приняли решение уплотнить колею, чтобы вытащить пострадавших от зимней стихии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пока зарывшуюся легковушку откапывали, дети грелись в машине у случайно проезжавшего мимо водителя,, не пожалевшего своего времени для участия в спасоперации. Через час машину удалось вытащить из ловушки.

А спустя месяц полицейским прилетело письмо: «Хотим выразить сотрудникам ГИБДД огромную благодарность! Спасибо им за то, что не бросили в беде. Просим руководителей объявить благодарность этому экипажу ДПС».

И то верно: зимой на трассах без взаимовыручки никак.