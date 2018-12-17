Во сколько обойдется новогодний стол 2019 в Красноярске

Традиционный вопрос в эти дни для любой домохозяйки, которая начинает строить грандиозные планы на предстоящий праздник, звучит так: что поставить на новогодний стол 2019 в Красноярске? А потом ведь еще ждут долгие каникулы – на работу только 9 января. Одним словом, как сделать так, чтобы на столе было «дешево и сердито». И при этом нет желания в чем-то себе отказывать.

Обратите внимание, красноярцев больше волнуют не заморские деликатесы, а привычный набор продуктов. Сибирякам подавай мясо, рыбку, сыр, икорку, мандарины, шоколад, вино игристое. Из них можно приготовить неограниченное количество блюд – у кого на что фантазии хватит.

В Красноярскстате подсчитали, что цены на продовольственные товары в крае за год выросли в целом на 2,6 %. Средняя стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола семьи из трех человек в ноябре 2018 года составила 5229,6 рублей (в ноябре 2017 года аналогичный набор продуктов питания стоил 5098 рубля).

Давайте поглядим, что почем. Обратите внимание, что цены даются средние. Традиционно перед новогодними праздниками многие супермаркеты проводят интересные акции, когда те или иные продукты можно купить с хорошей скидкой.

Таблица:

.

Традиционно в это время года подорожали овощи, это вполне объяснимо – не сезон. Рост цен в ноябре составил 18,5 %. В частности, на помидоры и огурцы свежие – на 42,5 и на 33,4 %. То есть 1 килограмм помидоров можно было купить в среднем за 141,70 рубля, огурцов – за 138,86 рубля.

Повышение цен также отмечалось на виноград – на 12,2 %, бананы – на 6,3 %, торты – на 2,1 %. Средняя стоимость 1 килограмма винограда составила – 152,70 рубля, бананов – 79,22 рубля, тортов – 457,46 рубля.

Немного подорожали мясопродукты: цена на курицу составила 165,04 рубля, это на 5,3 % больше, чем месяцем ранее. Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 4,6 % - 59,12 рублей за килограмм. Яйца на 3,1 % - 59,58 рубля за десяток. Сыр на 1,4 % – 499,08 рубля за килограмм.

Теперь о тех продуктах, ценники на которые ритейлеры переписали на минус. Икра лососевых рыб, красная, стоит в среднем 3439,80 рубля за килограмм (на 2,9 % меньше). Филе сельди соленое – 436,81 рубля (на 0,6 %). Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – 1262,02 рубля (на 1 %).

В минус ушли апельсины: их можно купить за 115,55 рубля (на 11 %), яблоки – 111,64 рубля (7,8 %), лимоны – 128,48 рубля (5,6 %), соки – 78,22 рубля (2,3 %), шоколадные конфеты 659,85 рубля (0,2 %).

Что касается алкоголя, то цены на него изменились незначительно. Литр игристого вина можно купить за 380,84 рубля за литр, это на 0,1 % дороже, чем месяцем ранее.