Энергия воды среди глухой тайги

Комфорт в руках профессионалов

Для энергетиков декабрь всегда горячая пора. Социальная ответственность возрастает, ведь каждая семья мечтает встречать Новый год в тепле и уюте, когда комфортно в доме и жильцов не беспокоит, чьими усилиями создается этот комфорт. Персонал Богучанской ГЭС к зиме уже подготовился: оборудование прошло диагностику, плановые осмотры.

Диву даешься, как вообще это возможно. Среди тайги раскинулась плотина, которая является пятой по мощности в России. Количество бетона, уложенного в нее, превышает объем пирамиды Хеопса. А металла конструкций хватило бы на пять Эйфелевых башен. Удивительно, как такую чудо-плотину могли построить в этой местности. Здесь короткое лето и продолжительная морозная зима.

Фото: Алина КОВРИГИНА

Само собой, что работать в таких условиях непросто, а значит, люди, которые трудятся на ГЭС, – самоотверженные, преданные своему делу.

- Я очень люблю свою работу, - говорит Петр Иванов, начальник смены. - Приходится постоянно читать, обновлять свои знания. Практика плюс теория дают хороший результат. А вообще в энергетике могут работать только фанатики. Это даже не работа, это твоя жизнь.

На всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС Петр Иванов был признан лучшим по профессии. А в 2016 году он становился лучшим машинистом гидроагрегатов. Буквально за два года у парня такой карьерный рывок, который создает мотивацию для всех других.

Работа в команде

Чтобы станция нормально работала, оперативникам помогает много служб. Сотрудники лаборатории гидротехнических сооружений ежедневно обходят тело плотины, контролируя ее состояние, включая бетонную и каменно-набросную части. Они проводят замеры уровня воды в верхнем и нижнем бьефе ГЭС, рассчитывают объемы приточности и пропуска через гидроагрегаты. Как врачи следят за состоянием здоровья плотины и принимают все превентивные меры, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.

- За эти годы плотина вела себя неплохо, - рассказывает Вера Размахнина, ведущий инженер группы телеметрического контроля. - Все показатели в пределах нормы. А этот факт подтверждают ежегодно еще и ученые из различных институтов, которые ежегодно приезжают проверить состояние плотины.

Работа такого мощного агрегата будет бесперебойной только тогда, когда над ней трудятся команда профессионалов. Но помимо работы, коллектив принимает активное участие в социальных проектах и спортивных соревнованиях.

Фото: Алина КОВРИГИНА

- Для коллектива Богучанской ГЭС этот год ознаменовался крупными достижениями в профессиональных соревнованиях – наша команда впервые заняла третье место на Восьмых всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС, - комментирует Всеволод Демченко, генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС». - Кроме того, на первом корпоративном чемпионате Группы РусГидро по компетенции «Оперативно-технологическое управление гидроагрегатами и вспомогательным оборудованием» по международным стандартам WorldSkills наш сотрудник уступил чемпиону всего 10 баллов. Это доказывает, что у нас сильный профессиональный коллектив, где каждый сотрудник имеет хорошее образование и дополнительную профессиональную подготовку в коллективе.

ГЭС в цифрах

И такая слаженная работа приносит свои плоды. Чистая прибыль ПАО «Богучанская ГЭС» по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 13,56% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 3,87 млрд. рублей. Еще одно подтверждение качества работы – Богучанская ГЭС уже в июле получила оценку готовности к осенне-зимнему периоду по новой методике Министерства энергетики РФ, которая вступила в силу с 1 июля 2018 года. Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей как от оцениваемых субъектов электроэнергетики, так и от Системного оператора в течение всего года. Такая система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов. И уже в начале ноября БОГЭС одной из первых получила паспорт готовности к зиме.

- Нельзя не отметить, что 2018 год был для нас первым, который станция прошла в режиме полностью введенной в строй, а не строящейся станции – в декабре 2017 года с вводом мостового перехода мы завершили все строительные работы на всех объектах ГЭС, - считает Всеволод Демченко. - В 2019 году мы отметим всего лишь 5 лет с момента пуска агрегата №9, для ГЭС это «детский» возраст – по сути, у нас всего лишь завершилась обкатка и притирка всех узлов и агрегатов, становление коллектива, выработка собственных трудовых, спортивных и общественных традиций. Наши главные достижения еще впереди!

Энергия сердца

Но для жителей края, помимо энергии, которую они получают от ГЭС, главным достижением является та помощь, которую предприятие оказывает жителям Кодинска, административного центра Кежемского района, расположенного в нескольких километрах от ГЭС. Городок с населением 16 тысяч человек приравнен к районам Крайнего Севера. Но, несмотря на это жизнь, в нем кипит, а горожане в основной массе – молодежь и люди среднего возраста. И это значит, что в городе востребованы такие социальные учреждения, как детские сады, школы и больницы. Кежемская районная больница считается одной из лучших. Ежегодно энергетики в рамках программы ПАО «РусГидро» «Чистая энергия» приобретают для нее новейшее медицинское оборудование. В этом году закуплены стиральные машины для прачечного комплекса. Не оставляет без внимания Богучанская ГЭС и другие социальные объекты. Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова к концу года будет оснащена современными каталожными шкафами.

Фото: Алина КОВРИГИНА

Благодаря работе пожарной части, которая расположена на территории ГЭС, жители Кодинска могут не опасаться пожаров, а во время весенних паводков ее сотрудники совместно с администрацией района активно участвуют в спасательных операциях в местах затоплений.

В 2012-2015 годах ЦДОД получил компьютерный класс, дополнительное оборудование для выездного мультимедийного класса, лицензионные программы для дизайна, графики и видеомонтажа. В 2016 году ЦДОД приобрел новый компьютерный класс для преподавания различных технических дисциплин, а также новую мебель. В 2017 году на средства энергетиков были приобретены компьютеры, принтеры и один 3D-принтер, а также комплект оборудования и программ для изучения современных принципов проектирования и создания роботизированных систем. В 2018 году РусГидро оказало финансовую помощь в оборудовании класса робототехники. Воспитанники Центра успешно участвуют в профильных конкурсах. Так, в январе 2018 года школьники заняли 1-е место в отборочном чемпионате «Профессионалы будущего» в Красноярске и получили единственную в крае путевку на всероссийский чемпионат, а в марте 2018 года стали призерами IV национального чемпионата «Профессионалы будущего» в номинации «Интернет вещей».

Фото: Алина КОВРИГИНА

В том числе, благодаря помощи Богучанской ГЭС, с 2017 года Кежемский район перешел из категории дотационных в категорию самодостаточных, а бюджет города Кодинска не имеет дефицита.

КСТАТИ

ГЭС – это не только плотина, а множество лабораторий, которые обеспечивают ее функционирование, а также экологическую безопасность окружающей среды. Так, в зону ответственности сотрудников лаборатории гидротехнических сооружений входит контроль за состоянием всех элементов бетонной и каменно-набросной плотин, в первую очередь – сейсмической и гидрологической обстановки. Химическая лаборатория контролирует состав сточных вод, а также воды, собирающейся в отводных каналах бетонной плотины. Это позволяет судить о состоянии бетона и поддерживать высокий уровень экологической безопасности ГЭС. Лабораторные исследования сточных вод ПАО «Богучанская ГЭС» показали, что после очистки они соответствуют всем санитарным нормам и правилам.

НАША СПРАВКА

Богучанская ГЭС (БоГЭС) - первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Необходимость строительства станции была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1971 года.

Строительство началось в 1980 году. Река Ангара в створе Богучанской ГЭС была перекрыта 25 октября 1987 года.

12 апреля 2005 года вступил в силу Указ Президента РФ по которому правительству было поручено оказать государственную поддержку в обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС и подготовки зоны наполнения водохранилища.

31 мая 2006 года вступило в силу соглашение между ОАО «ГидроОГК» (позднее переименованным в «РусГидро») и ОК РУСАЛ о реализации проекта «БЭМО» (Богучанское энергометаллургическое объединение), включающего в себя достройку Богучанской ГЭС и строительство Богучанского алюминиевого завода проектной мощностью 600 тыс. тонн алюминия в год. Это первое частно-государственное партнерство, которое было успешно реализовано в России.

В июле 2008 года на Богучанской ГЭС завершено замыкание напорных трубопроводов всех турбин станции - установлено последнее звено трубопровода девятой агрегатной секции плотины. В апреле 2011 года завершено формирование теплового контура машинного зала от монтажной площадки до ГА №5. В первой декаде мая 2012 года после перекрытия последних донных отверстий началось заполнение Богучанского водохранилища. В феврале 2013 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдало ОАО «Богучанская ГЭС» заключение о соответствии первого этапа строительства Богучанской ГЭС требованиям технических регламентов и проектной документации. В июле 2015 года станция вышла на полную проектную мощность 2997 МВт после заполнения водохранилища до отметки 208 метров.