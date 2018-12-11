Поделимся праздником: где и кому в Красноярске нужна помощь накануне Нового года

...У Достоевского есть рассказ, «Мальчик у Христа на ёлке». Помните, - ребенок-сирота бредет по холодному городу и вдруг видит в окнах богатого дома елку. Ахает: какая нарядная, в золотых яблоках, не может оторваться… Перед праздниками, особенно Новым годом и Рождеством - многих посещает особое чувство. Ты в тепле, рядом с близкими, но у кого-то этого нет. Хочется поделиться теплом, но часто просто не знаешь, куда идти, где предложить помощь. «Комсомолка» собрала адреса/пароли/явки и составила «добрую» карту.

Управление соцзащиты

В Советском районе проводят акцию «Новый год в каждый дом». Собирают подарки для поздравления одиноких пенсионеров. Приносим сувениры, новогодние украшения, домашний текстиль, чай, кружки… Подарки принимаются до 20 декабря по адресу Воронова, 14/5, телефон 224-23-74.

В Ленинском сотрудники планируют навестить 50 пожилых людей. К ним отправятся Дед Мороз и Снегурочка. По желанию можно присоединиться к выездным поздравлениям. Подробности по 266-91-57 (Волжская, 30).

В Свердловском проходит акция «Согреем детские сердца». Привозим вязаные варежки, носочки, шапки и шарфики. Их передадут ребятам из детских домов-интернатов. Вопросы по телефону 261-81-26 (Свердловская, 13Б).

В Октябрьском запускают акцию «Новогодний экспресс». Праздничный «поезд» из трех украшенных авто посетит семь социальных учреждений. Мероприятие намечено на 25 и 26 декабря. Предполагается поздравить 300 человек. Помощь могут оказать все желающие – подарки принимаются до 21 декабря. Хотите присоединиться, звоните 246-60-66 (Тотмина, 11).

Фото: Евгения ГУСЕВА

Благотворительные организации и фонды

Право на счастье

Общественное движение «Право на счастье» поддерживает детей с особенностями развития.

- Как можно поздравить наших ребят? – говорит руководитель движения Надежда Болсуновская. – А то, что им действительно необходимо, это всевозможные развивающие игрушки. Пирамидки, лото, матрешки, конструкторы, домино, кубики…

Сроки: до 25 декабря.

Контакты: предварительно звоним 8-904-895-31-64 (Надежда Болсуновская) и договариваемся.

Феникс

Собирает подарки для подопечных приюта «Родник». Здесь есть отделение пожилых людей, лежачих больных, ночного пребывания (для людей без дома) и отделение для женщин, подвергшихся насилию.

Что нужно: 120 небольших сладких подарков, плюс 70 – для людей без определенного места жительства (теплая одежда или нательное белье).

Контакты: покупаете, что можете. Звоните 293-85-16, оставляете свой номер и адрес. И автоволонтеры с 15 по 20 декабря соберут это по городу. Как вариант – перевод на Яндекс-карту 5106 2180 3808 8928 (получатель Елена Пермякова) или карту «Сбербанка» 4817 7600 3769 1387, привязана к телефону 8-962-070-29-99 (получатель Марина Александровна Н.). В комментариях обязательно пишем «На подарки бездомным».

Вместе ради добра

22 декабря - поездка в пансионат «Ветеран»

23 декабря - пансионат для детей-инвалидов(Большая Мурта)

25 декабря - центр помощи семье и детям (Киренского,60).

Что нужно: мягкие сладости (зефир, пастила, пряники, суфле, мармелад), чай, кружки, теплые вещи.

Сроки: привозить за два дня до указанных дат.

Адреса:

- офис на улице Хмельницкого,2А (заранее позвонить 8-950-970-45-66).

- торговый центр «Дом», отдел «Формула сна»

- магазин «Континент» (на цокольный этаже - отдел «Формула сна»).

Примечание: хотите помочь финансово, средства на покупку подарков можно отправлять на карту «Сбербанка» 4817 7601 5035 2163 (привязана к номеру 8-950-970-45-66 с пометкой «На подарки»).

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Добро24.ру

Представители фонда будут поздравлять детей из противотуберкулезного санатория «Пионерская речка». Здесь 180 ребят, им от 3 до 18 лет.

На 23 декабря запланирована обширная программа: спектакль, три мастер-классы, маленький контактный зоопарк.

Что нужно: игрушки и одежда для детей всех возрастов. Можно не новые, но обязательно в хорошем состоянии.

- Подарки могут быть разными, - делится представитель фонда Татьяна Кырова. – Рукотворная игрушка (смотрите в соцсетях наш проект «Добрый подарок»). Либо это будет билет в цирк или зоопарк, фотосессея, мастер-класс.

Сроки: до 22 декабря. Если не успеете, привозите тем не менее. Подарки попадут по назначению.

Подробности: у Татьяны Кыровой 8-923-574-7702.

Содействие

25-26-28 декабря общественники поздравляют с Новым годом два пансионата (для пожилых инвалидов), а также психоневрологический интернат для особых детей.

Что нужно: пожилым – мягкие сладости (зефир, пастила…), кружки, средства гигиены (шампунь, гель, жидкое мыло). Детям - они, в основном, лежачие – музыкальные игрушки: погремушки, бубны, телефончики. В отделении 162 ребенка.

Сроки: до 20 декабря. На любой пункт сбора звоним заранее.

Адреса:

Свердловский район

60 лет Октября,19, тел.8-923-315-53-60 Наталья

Ленинский

Учумская,3, тел.8-923-770-01-21 Галина

Кировский

Грунтовая,28Д, тел.8-923-350-65-74 Анастасия,

Апрельская,1 д/с Теремок,

Щорса,24, тел.8-983-506-49-74 Галина

Советский

Алексеева,33, тел.8-983-572-79-77 Максим

Октябрьский

Бебеля,55, тел.8-913-045-21-59 Анастасия, Академика Киренского,43, тел.8-908-224-36-38 Татьяна.

Емельяновский район, поселок Емельяново

Урожайная,5, тел.8-929-355-62-76 Светлана

Сосновоборск

Труда,25, тел.8-983-157-50-97 Анна

Примечание: в группе идет постоянный прием. Одежда (от грудничковой до 56-го размера), детское питание, средства гигиены. Для финансовой помощи – карта «Сбербанка» 4276 3100 3988 2552, привязана к телефону 8-923-350-65-74, получатель Анастасия Андреевна Ш.

Справки по телефону: 8-929-355-62-76 (Ефимович Светлана Валерьевна).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ХРАМЫ

Храм Святого Иоанна Предтечи проводит акцию «Рождество в каждый дом».

- Все желающие могут оставить в лавке храма конфеты, фрукты, новые игрушки, краски, карандаши, альбомы, спортивные принадлежности - всё, что радует детвору, для формирования рождественских подарков детям из малоимущих семей, - рассказывают в храме.

Телефон лавки 211-83-72, адрес улица Горького,27.

Примечание: в храме собирают книги, журналы, раскраски и развивающие игры для Большемуртинского детского дома. Оставлять можно в кабинет 104 и в приходской библиотеке (кабинет 110). Если есть вопросы, звоните по телефону: 8-983-151-08-45, Марина Гудошникова.

В Храме Рождества Христова – акция «Рождество в каждый дом».

Сроки: с 1 декабря до 3 января.

Что нужно: сладости, новые игрушки, книги. Все будет подарено детям или пожилым людям.

Адрес: Щорса,44А, телефон 235-52-14.

Благотворительная столовая «Милосердие»

Сюда приходят инвалиды, многодетные семьи, люди, попавшие в трудные жизненные обстоятельства.

Нужно: сахар, конфеты, печенье (в заводской упаковке, с неистекшим сроком годности). Игрушки, обувь, одежда – новые и бывшие в употреблении. В хорошем состоянии. Можно приносить крупы, консервы, макаронные изделия.

Подробности: Робеспьера, 25. Телефоны 221-97-32 и 8-902-990-52-01 (Дегилевич Андрей).