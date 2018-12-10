2018-12-10T08:49:08+03:00
Происшествия

«Маски не было – прикрывался бушлатом»: участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью

Максим Якименко успел спасти людей, а сам попал в реанимацию
Ася ЖУКОВА
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Участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью. Фото: МО МВД России "Шарыповский".Участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью. Фото: МО МВД России "Шарыповский".
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«Дядя Степа» - нет-нет и назовут участкового Максима Якименко. Самый высокий полицейский в Красноярском крае – его рост 2 метра 3 сантиметра – да еще герой! За 15 лет службы капитану не раз приходилось рисковать собой, чтобы спасти людей.

Один из таких случаев произошел с 5 на 6 февраля в городе Шарыпово. Там посреди ночи полыхнула панельная пятиэтажка. Так вышло, что одним из первых на месте оказался Максим Якименко. Жильцы уже спали. А по коридорам и лестницам уже полз дым, проникал в квартиры.

… Участковый сумел достучаться до каждого. Вскоре подоспели спасатели. Позже он расскажет: о себе даже не думал, только о том, чтобы успеть. Получилось – сонных, напуганных, смог вывести из пожара 49 человек, 15 из них дети.

- Маски у меня не было, - потом признается Максим. – Пришлось прикрываться бушлатом.

Вот и надышался. С отравлением угарным газом попал в реанимацию. Через пару дней его выписали.

- Максим Якименко спасает людей на пожаре не в первый раз, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск местная жительница Анастасия Н. – Больше 10 лет назад горела «деревяшка» - так участковый ловил людей со второго этажа. Просто наблюдать со стороны – не в его правилах.

Самый высокий полицейский края, он всегда на высоте. Во всех смыслах. Фото: МО МВД России "Шарыповский".

Самый высокий полицейский края, он всегда на высоте. Во всех смыслах. Фото: МО МВД России "Шарыповский".

А не так давно стало известно: министр МВД России Владимир Колокольцев наградил участкового медалью «За отвагу на пожаре». Ведь если бы не Максим, могла случиться трагедия. В семье Якименко папой-героем гордятся жена и сын. Парень, кстати, весь в отца. Почти такой же высокий. И подумывает о службе в полиции.

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В Красноярском крае участковый спас из пожара 49 человек, а сам попал в реанимацию

Канун Дня Победы, актовый зал краевого управления МВД, полицейские начальники в парадной форме…. Участковый из небольшого городка ШарыповоМаксим Якименко оказался в такой обстановке впервые. Конечно, смущается немного, говорит: не привык к такому вниманию. Да и когда совершал тот поступок, ради чего все и собрались в здании краевой полиции, не об этом совсем думал. В голове стучало одно: «Только бы успеть!»…. (Подробности).

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