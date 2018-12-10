2018-12-10T08:49:08+03:00
Происшествия

«Маски не было – прикрывался бушлатом»: участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью

Максим Якименко успел спасти людей, а сам попал в реанимацию
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью. Фото: МО МВД России "Шарыповский".Участкового, который вывел из пожара 49 человек, наградили медалью. Фото: МО МВД России "Шарыповский".
Изменить размер текста:

«Дядя Степа» - нет-нет и назовут участкового Максима Якименко. Самый высокий полицейский в Красноярском крае – его рост 2 метра 3 сантиметра – да еще герой! За 15 лет службы капитану не раз приходилось рисковать собой, чтобы спасти людей.

Один из таких случаев произошел с 5 на 6 февраля в городе Шарыпово. Там посреди ночи полыхнула панельная пятиэтажка. Так вышло, что одним из первых на месте оказался Максим Якименко. Жильцы уже спали. А по коридорам и лестницам уже полз дым, проникал в квартиры.

… Участковый сумел достучаться до каждого. Вскоре подоспели спасатели. Позже он расскажет: о себе даже не думал, только о том, чтобы успеть. Получилось – сонных, напуганных, смог вывести из пожара 49 человек, 15 из них дети.

- Маски у меня не было, - потом признается Максим. – Пришлось прикрываться бушлатом.

Вот и надышался. С отравлением угарным газом попал в реанимацию. Через пару дней его выписали.

- Максим Якименко спасает людей на пожаре не в первый раз, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск местная жительница Анастасия Н. – Больше 10 лет назад горела «деревяшка» - так участковый ловил людей со второго этажа. Просто наблюдать со стороны – не в его правилах.

Самый высокий полицейский края, он всегда на высоте. Во всех смыслах. Фото: МО МВД России "Шарыповский".

Самый высокий полицейский края, он всегда на высоте. Во всех смыслах. Фото: МО МВД России "Шарыповский".

А не так давно стало известно: министр МВД России Владимир Колокольцев наградил участкового медалью «За отвагу на пожаре». Ведь если бы не Максим, могла случиться трагедия. В семье Якименко папой-героем гордятся жена и сын. Парень, кстати, весь в отца. Почти такой же высокий. И подумывает о службе в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае участковый спас из пожара 49 человек, а сам попал в реанимацию

Канун Дня Победы, актовый зал краевого управления МВД, полицейские начальники в парадной форме…. Участковый из небольшого городка ШарыповоМаксим Якименко оказался в такой обстановке впервые. Конечно, смущается немного, говорит: не привык к такому вниманию. Да и когда совершал тот поступок, ради чего все и собрались в здании краевой полиции, не об этом совсем думал. В голове стучало одно: «Только бы успеть!»…. (Подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На молодежной дискотеке в Италии погибли шесть человек и 59 пострадали из-за шутки с газовым баллончиком
Трагедия произошла на популярной вечеринке «Коринальдо» возле Анконы, жертвами давки стали пять подростков 14 -16 лет и женщина 39 лет, передает наш собкор в Италии Татьяна Огнева-Сальвони
Новости 24
Особняк купца Гадалова отреставрируют в Красноярске
Жуткое ДТП с автобусом в Хакасии: водитель погиб, ранены двое детей
Световое 3D-шоу устроят в центре Красноярска
Бесплатная школа катания на коньках открылась в Красноярске
«Бегаю, работаю, наслаждаюсь жизнью»: главной по туризму в Красноярском крае стала 25-летняя Юлия Верхушина
Уехавших из Красноярского края стало больше, чем прибывших
Мобильная поликлиника в декабре приедет в Уяр и Козульку
Качели, фитнес, рисование песком: в детсаду Красноярска появилась служба психологической помощи воспитателям
Ножи, пистолеты и сковородку изъяли у гостей ледового шоу «Щелкунчик» в Красноярске
В Красноярске прямо на ходу загорелся трамвай
В Красноярске в кастинге шоу «Лучше всех!» приняли участие 110 участников
В Лесосибирске краденные золотые серьги вывели на след серийного вора-угонщика
Регбисты «Енисея-СТМ» уступили итальянским соперникам
Красноярские полицейские задержали дерзкого дачного вора
В заброшенном здании Канска нашли двух повешенных кошек
В Канске мужчина присвоил брошенный в лесу квадроцикл и стал фигурантом уголовного дела
В Красноярске просят вернуть рыжего кота за вознаграждение
В Красноярском крае заработали 14 ледовых переправ
В Норильске два человека попытались продать мебель через Интернет и оказались обманутыми
В Красноярске на кольце перевернулась иномарка с ребенком
В Красноярске на Свердловской под корень спиливают деревья
В Хакасии теща отомстила зятю за нелестное высказывание в свой адрес
В Красноярске строитель упал в шахту лифта: завели уголовное дело
В Красноярске в эти выходные водителей проверят на трезвость: всех, без исключения
На председателя горсовета Минусинска завели уголовное дело
В Минусинске женщина отказалась познакомиться и стала жертвой насильника