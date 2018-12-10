2018-12-10T06:54:26+03:00
Пресс-центр "КП"

Работа городского коммунального хозяйства в сложных погодных условиях

Начало в 10.00
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10 декабря в 10.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция на тему работы городского коммунального хозяйства в сложных погодных условиях.

Работа городского коммунального хозяйства в сложных погодных условиях.

На ваши вопросы ответят представители Сибирской генерирующей компании, Красноярской теплотранспортной компании, ДГХ Красноярска, УК «ЖСК». (спикеров уточним утром 10 декабря).

Основные вопросы:

- О ситуации в Красноярске во время пиковых температур прошлой недели.

- Насколько готов город к внештатным ситуациям? Можно ли их избежать?

- Какие меры предпринимаются со стороны ДГХ и теплоэнергетиков перед и во время сложных погодных условий, длительных морозов?

- Что означает усиленный режим работы оперативных служб?

- Как организована обратная связь с красноярцами? Куда горожане могут сообщить о проблемах с отоплением в квартирах, порывах и т.д.? Режим работы службы 005.

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