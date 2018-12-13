Сортир? Есть сортир! В поселковой школе поставили кабинки «для галочки» и запретили ими пользоваться

Потертые синие кабинки биотуалетов перепоясаны скотчем. Не хватает только надписи: «Не входить!». Такие фотографии на днях прошли по многим СМИ. Не только местным, но и федеральным. Еще бы: в школе села Вознесенка (это в Абанском районе Красноярского края) туалеты заперты… от учеников.

Закрыли на время схода

Разберемся. Для начала звоним в школу – нуль реакции. Нет даже гудков. Не вопрос, набираем районную администрацию.

- Мы уже какой день переживаем осаду, - вздыхают в приемной. – Все из-за туалетов. Но это не к нам, запишите номер.

На проводе - руководитель районного управления образования Виктор Арискин. По голосу слышно, мы не первые, кто интересуется перемотанными скотчем сортирами.

- Решение установить биотуалеты в школе Вознесенки было принято в сентябре, - подчеркивает он. – Это временная мера, в 2019-м году будет построен модульный туалет. Кабинки поставили. Я сам их забирал со склада. Они не бэушные, как писали в СМИ, просто пластик где-то пошоркался. Но они новые, раньше не использовались.

Вы поймите, это маленькая деревянная школа. Ей больше 50 лет. Один этаж. 28 детей. Установили прямо в холле. Больше негде. Тут психологическая тонкость: дети стеснялись. Надо было привыкнуть. Естественно, пока осень, было тепло, ходили в надворные туалеты, как раньше. Начались морозы, и те, кто не стесняется, стали пользоваться биотуалетами.

В деревне, население которой чуть больше ста человек, фирмы по обслуживанию биотуалетов нет. Эту миссию выполняет техработник школы, он же уборщик служебных помещений. Опустошают их как можно чаще. Механической вентиляции там нет, и все обрабатывается за счет моющих средств. Там как ведро такое ставится внутри, техработник выносит его на улицу, выливает и возвращает обратно.

Со стороны управления образования никаких распоряжений заклеить двери скотчем не поступало! Фото было сделано накануне мероприятия в школе. Должен быть состояться сход граждан, встреча с населением. И технический работник, который занимается обслуживанием туалета, решила временно приостановить его работу. Поскольку сход проходил именно в холле. На встречу с людьми приехал депутат Илья Зайцев. От него и стало обо всем известно.

По уверениям главы управления, сразу после сельского схода биотуалеты снова открыли. Об этом сообщила ему директор школы. Пока дозвониться до нее так и не удалось. Узнав, что мы из газеты, женщина бросила трубку.

Биотуалеты «опечатаны» с помощью скотча. Фото: Илья ЗАЙЦЕВ.

Или на «обслуживание»?

У представителей минобра – несколько другая версия. Кабинки закрыли – на санитарные дни. Впрочем, по порядку.

- О том, что туалеты в школах должны быть теплыми, было соответствующее распоряжение Федерации, мы его выполнили, - говорят в пресс-службе. – Но на территории региона очень много малокомплектных школ. Там, где можно было сделать пристройку или, точнее оборудовать туалеты внутри, там они везде оборудованы. Массовое оснащение школ было в 2013-м году. Там, где технические возможности здания не позволяют это сделать, мы поставили биотуалеты как временную меру.

Сейчас таких школ 98. На следующий день в бюджете края заложено 96 миллионов рублей на замену биотуалетов теплыми. С 1 по 30 января эти средства будут распределены между всеми муниципалитетами - в качестве субсидий. И до 1 сентября 2019 года во всех эти зданиях будут оборудованы теплые биотуалеты.

По поводу Вознесенки… На тот момент, когда туда приезжал Илья Зайцев, туалеты были закрыты на санитарные дни. Поскольку в туалетах есть спецраствор, который необходимо заменять. Когда были морозы, туалеты работали. Как они спали, на три дня туалеты закрыли, чтобы заменить раствор. Сегодня туалеты открыты, дети ими пользуются. Они не были опечатаны, дети пользовались ими, но биотуалеты имеют определенные особенности. Чтобы не было неприятного запаха, необходимо часто менять этот раствор.

Обслуживанием этих туалетов занимаются технички. Как именно они это делают, точно сказать не могу. Главное – менять раствор. То есть такого не было, чтобы туалеты привезли, сфотографировали и опечатали.

Привычнее – на улицу

С нами согласился поговорить только один сотрудник школы. И то на условиях анонимности. Но человек этот абсолютно реальный, есть запись беседы. По сведениям источника, биотуалеты не работали и не работают. Сход тут не при чем. «Сказали, что с ними что-то не так, бракованные». Действительно, дети бегают в уличные, расположенные рядом со школой. Но они в нормальном состоянии. После скандала в СМИ из проверил Роспотребнадзор. Никаких замечаний не оказалось.

Кстати, а что же дети? После того, как случился этот скандал, с «Комсомолкой» вышли на связь ученицы той самой школы.

- Жутко обидно, что о ней стало известно вот так, из-за туалетов, - написали девочки в соцсети нашему корреспонденту. – Туалеты… действительно не работают и не работали.

Почему? Мы сами от них отказались, они нас не устраивали. Учителя сказали: «Если хотите, ходите». Но никто не захотел. Нам привычнее ходить в наш туалет, потому что мы живем в деревне. Потом нам сказали: биотуалеты не работают. Их закрыли. А после никто и не пытался сделать, чтобы они работали. Но дело не в туалетах. Мы очень любим свою школу, хорошо учимся, рисуем, поем. Собираемся потом в вузы. Вот и решили заступиться за школу.

ДОСЛОВНО

БИОТУАЛЕТЫ НЕ ДЛЯ ШКОЛ!

- Такие биотуалеты должны стоять не в помещении, а на улице, - пояснили «Комсомолке» в компании «Экологический сервис». – Так, чтобы к ним могла подъехать ассенизаторская машина-«бочка». И с помощью шланга она откачивает содержимое емкости. Для этого в биокабине есть специальное отверстие. Сделать это в помещении нельзя. И люди, покупающие кабинки, 100% должны были об этом знать.

Какой можно было найти выход? Например, поставить портативные переносные биотуалеты. Но опять же они откачиваются с помощью машины либо должна быть выгребная яма, куда можно было все вылить. Но для школы это не совсем подходящий объем – с баком для отходом на 20 литров. Для них нужно было бы отдельное помещение.

А система с ведром это интересно, конечно. Вообще, конечно, такие туалеты не предназначены для помещения. Они рассчитаны на 250 литров. А ведро – литров 10, вот и сравните.

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