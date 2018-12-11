2018-12-11T17:30:09+03:00
Общество

«Сделали фото для отчета и заперли»: в сибирской школе от учеников закрыли теплые туалеты

Дети пользуются удобствами на улице, а в школе говорят: нет денег на подключение кабин
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Ильи ЗайцеваФото: Ильи Зайцева
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Школа в Вознесенке (Абанский район, Красноярского края) старенькая, но ухоженная и теплая. Атмосфера здесь очень домашняя, учится всего-навсего 35 учеников. Построили ее еще в советское время и, как это часто раньше бывало, удобства вынесли во двор.

Но не секрет, что по последним требованиям минобра России к условиям обучения, туалеты в школах по всей стране должны быть теплыми. Краевое министерство образования согласовало с Роспотребнадзором возможность временно установить в некоторых школах кабины биотуалетов, в дальнейшем здесь появятся модульные пристройки. И в школе Вознесенки появились две кабины, а управление образования Абанского района отчиталось министерству - установлены! Одно «но» - туалеты заперты и обклеены скотчем. То есть как ходили ребятишки за удобствами на мороз, так и продолжают ходить.

Фото: Ильи Зайцева

Фото: Ильи Зайцева

- Тут вопрос не к руководству школы, а к районному управлению образования, - рассказал «Комсомольской правде - Красноярск» депутат Заксобрания края Илья Зайцев, который побывал на днях в школе и поднял проблему. - Во-первых, кабины не новые - это совершенно очевидно по их внешнему виду, во-вторых, это чистый формализм - все сделано для галочки, чтобы отчитаться: притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться!

В самой школе поясняют: на подключение туалетов нет средств, кроме того, в кабинах не достает каких-то деталей (каких именно - не уточнили).

- Если есть проблема, финансовая или техническая, надо дать об этом знать, а не закрывать туалеты на замок, - считает депутат.

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