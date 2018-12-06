Госавтоинспекция Красноярского края: проблемы безопасности в регионе, современные реалии, перспективы 2019 года
Начало в 12.00
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Приглашаем вас на пресс-конференцию 6 декабря в 12.00 на тему: «Госавтоинспекция Красноярского края: проблемы безопасности в регионе, современные реалии, перспективы 2019 года»
Пресс-центр ИД «Комсомольская правда», ул. Никитина, 3б
Спикер: Алексей Викторович Членов, начальник управления Госавтоинспекции Красноярского края.
Проблемы безопасности в регионе, современные реалии, перспективы 2019 года.
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