2018-12-05T19:49:35+03:00
Общество

Жители Норильска показали, как идут домой в пургу

Получается не у всех, ветер сбивает людей с ног [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители края укутались до неузнаваемости!Жители края укутались до неузнаваемости!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сильными морозами, которые пришли на огромную территорию Сибири и Дальнего Востока, норильчан не удивишь. Потому что здесь основная проблема жителей даже не холода, а сильные ветры, которые сбивают с ног. Недавно, в конце ноября, «Комсомольская правда» - Красноярска рассказывала, как ветром здесь сдуло собаку.

Ветер в Норильске. Видео: соцсети.соцсети

О том, как норильчане ходят по улицам, снято множество роликов, и вот новое видео под названием «Обычный путь домой в Норильске». За кадром слышен звонкий смех, правда, оператор спрятался от ветра и чувствует себя в безопасности.

Ролик в социальной сети уже посмотрели около 5,5 тысяч человек. И вот несколько комментариев жителей столицы Заполярья:

«34 года хожу нормально, это ещё хрень»,

«Я ещё и на мотоцикле езжу»,

«Зато народ закаленный и сильный»,

«Помню как на карачках в школу полз. Учиться хотел, да и в школе была жарища, а дома дубак».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где тебя носило: в Норильске спустя неделю нашелся йоркшир, которого сдуло во время прогулки

ВетрА в заполярном Норильске настолько свирепые, что порой сбивают с ног взрослого, а сугробы наметает с два человеческих роста. Сейчас там уже -30, уже дважды за ноябрь поднималась «черная пурга», скорость ветра в городе достигала 30 метров в секунду. (Подробности)

Еще больше материалов по теме: «Морозы в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Новости 24
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные салки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов
Столичный город с собственным стилем: в администрации подвели итоги работы по развитию Красноярска
Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет
Нового уполномоченного по правам ребенка выбрали в Красноярском крае
В Красноярском крае молодому человеку за драку с полицейским дали год условного срока
В заксобрании Красноярского края выбрали заместителей председателя
Поваров много не бывает
Очередное ДТП с автобусом на трассе в Красноярском крае: есть погибшие
В Красноярском крае ловят нелегальных рубщиков елок
В Красноярске должник спрятал в карьере технику, чтобы ее не нашли судебные приставы
Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации
Стоит как живой: на одном из балконов Красноярска поселился «британский гвардеец»
Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей
Директора красноярской «Крепости» признали банкротом
В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников
Всем выйти из тени: в центре Красноярска подсветили знаменитый долгострой - высотку КАТЭКа
Ночная аренда делимобилей подорожала в Красноярске
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Новый год 2018-2019 в Красноярске: открытие елки на Театральной площади
За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказов
В центре Красноярска появится новый «Музейный комплекс»