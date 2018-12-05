2018-12-05T19:49:35+03:00
Общество

Жители Норильска показали, как идут домой в пургу

Получается не у всех, ветер сбивает людей с ног [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Жители края укутались до неузнаваемости!Жители края укутались до неузнаваемости!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сильными морозами, которые пришли на огромную территорию Сибири и Дальнего Востока, норильчан не удивишь. Потому что здесь основная проблема жителей даже не холода, а сильные ветры, которые сбивают с ног. Недавно, в конце ноября, «Комсомольская правда» - Красноярска рассказывала, как ветром здесь сдуло собаку.

Ветер в Норильске. Видео: соцсети.соцсети

О том, как норильчане ходят по улицам, снято множество роликов, и вот новое видео под названием «Обычный путь домой в Норильске». За кадром слышен звонкий смех, правда, оператор спрятался от ветра и чувствует себя в безопасности.

Ролик в социальной сети уже посмотрели около 5,5 тысяч человек. И вот несколько комментариев жителей столицы Заполярья:

«34 года хожу нормально, это ещё хрень»,

«Я ещё и на мотоцикле езжу»,

«Зато народ закаленный и сильный»,

«Помню как на карачках в школу полз. Учиться хотел, да и в школе была жарища, а дома дубак».

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ВетрА в заполярном Норильске настолько свирепые, что порой сбивают с ног взрослого, а сугробы наметает с два человеческих роста. Сейчас там уже -30, уже дважды за ноябрь поднималась «черная пурга», скорость ветра в городе достигала 30 метров в секунду. (Подробности)

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