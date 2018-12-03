2018-12-03T12:43:33+03:00
Общество

Морозы и алкоголь со льдом: каким будет декабрь в Красноярсокм крае

Прогноз на последний месяц уходящего года
Татьяна РЯБИНИНА
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Сибиряки не мерзнут, они тепло одеваются!Сибиряки не мерзнут, они тепло одеваются!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Традиционно последний месяц года красноярцы посвящают подготовке к новогодним каникулам и планируют поездки к родным и на базы отдыха. Какая погода и какие опасности будут их сопровождать?

Холодный ноябрь сменит морозный декабрь

Ноябрь в этом году был холоднее обычного на один градус. Но это в среднем по месяцу. На самом деле, общую картину создали морозы в середине месяца. Причем, холодным ноябрь был в центральных районах края, на севере и юге – теплее обычного за счет снегопадов и оттепелей.

Кстати о снегопадах. В ноябре в Красноярске выпало две месячных нормы снега. Одна – 5 и 6 ноября, вторая – за все остальные дни месяца. В итоге вместо обычных 38 мм получилось 72. Примечательно, что снежный заряд обрушился только на краевой центр, в соседней деревне Минино выпало всего 34 мм снега.

Холодный ноябрь сменится морозным декабрем, средняя температура ожидается -15-16 градусов, что на 1-2 градуса ниже нормы.

- Очень холодной будет первая декада. До конца первой недели температуры будут опускаться на 8-10 градусов ниже обычного и дойдут до отметки -25-40 градусов ночью, на севере центральных районов ожидается до -50. Днем будет примерно на пять градусов теплее, - об этом в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск» рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова. – Во второй декаде и до конца декабря ожидается неустойчивая температура, но при этом длительных морозов и потеплений не будет. Наиболее вероятны теплые дни в 20-х числах декабря с ночными температурами -13-18 и дневными -5-10 градусов. К концу месяца возможно понижение температуры и хотя про новогоднюю ночь говорить еще рано, предварительно мы прогнозируем -23-28 градусов. Но возможно и -15-20. Осадков будет в пределах нормы, 26 мм, снег ожидается после 10 декабря.

Алкоголь со льдом: новогодних опасностей можно и нужно избежать

- В последний рабочий день года, 29 декабря, когда красноярцы отправятся в дальние поездки, ожидается сильная магнитная буря, 7-8 баллов. Внимание водителей снижается в 4 раза и на дорогах нужно быть особенно осторожными, - предупреждает Валерий Терешков, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

На случай ухудшения погоды на федеральных трассах будут работать 86 стационарных и 23 мобильных пункта обогрева.

Среди декабрьских опасностей – тонкий лед. На популярных местах отдыха толщина льда всего 10-20 см. Напомним, лед толщиной 15 см выдерживает человека, для машины нужно не менее 40 см.

Праздничная проблема – отравление контрафактным алкоголем. Все помнят 11 погибших от дорогого виски в 2016 году, но статистика намного суровее: за первое полугодие в крае отравились некачественным алкоголем более 2 тысяч человек, 900 из них умерли.

И, конечно же, Валерий Терешков напомнил о новогодних опасностях. Например, о том, что петарды можно запускать не ближе 30 метров от строений. В Красноярске, например, это можно делать только в одном месте, на острове Татышев.

Новогодние базары открываются после 15 декабря, и здесь тоже нужно смотреть в оба. На сертификаты, сроки годности и состав.

- Я вам расскажу, что такое китайская елка. При горении она выделяет отравляющие вещества: синильную кислоту, фосген и дифосген, - предупредил Валерий Терешков.

И если правда, что предупрежден, значит, вооружен, новогодние праздники мы переживем без обморожений, пожаров и отравлений.

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