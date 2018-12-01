Интернет-пользователи считают, что красноярский аэропорт должен носить имя Дмитрия Хворостовского. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, сетевое голосование в проекте «Великие имена России» закончилось.

Напомним, этот проект стартовал в октябре. Тогда организаторы предложили выбрать имена великих людей страны, которые потом присвоят аэропортам крупных городов, в том числе и красноярскому.

Сначала жителям региона предложили выбрать по три имени из десяти. Наши земляки остановились на именах Василия Сурикова, Дмитрия Хворостовского и Виктора Астафьева. Затем из этих трех путем голосования на сайте и в социальных сетях должны были выбрать одно - то, которым и назовут аэропорт.

Пока результаты голосования на сайте проекта таковы: на первом месте имя всемирно известного оперного баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского. За него проголосовали почти 50 000 человек, то 40% от общего числа проголосовавших. На втором и третьем месте Василий Суриков и Виктор Астафьев.

До 5 декабря организаторы должны обработать результаты голосования на других ресурсах, и после этого объявят результат.