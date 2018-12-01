В Красноярске журналистам показали новый стадион «Енисей»

Ледовая арена, зрительный зал, раздевалки красноярского хоккейного «Енисея» - все это сегодня, 1 декабря, показали журналистам во время экскурсии по новому стадиону «Енисей».

Отдельное внимание - безопасности спортивного объекта

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, этот стадион, построенный в 1971 году, закрыли на глобальную реконструкцию в прошлом году – в марте 2017-го туда загнали тяжелую технику и начали демонтировать здание. По сути, этот объект перестроили заново.

Общая площадь ледового поля - более 10 000 «квадратов»Фото: Мария ЛЕНЦ

Стадион вошел в список объектов Всемирной универсиады-2019, которая состоится в нашем городе в марте следующего года. Здесь будут проводить матчи студенческих игр по хоккею с мячом.

Зрительный зал стадионаФото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 декабря, на стадион впервые пустили журналистов. Представителям региональных и федеральных СМИ провели экскурсию по объекту, показали ледовую арену, зрительный зал и даже раздевалки красноярского хоккейного «Енисея».

На стене - портрет легенды хоккея с мячом, Сергея Ломанова старшегоФото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщают в пресс-службе Дирекции Универсиады-2019, стадион должен быть полностью готов уже в этом году.

На стене - портрет легенды хоккея с мячом, Сергея Ломанова старшегоФото: Мария ЛЕНЦ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/659578" frameborder="0"></iframe> Стадион "Енисей".Видео: дирекция "Универсиады-2019"! другой источник

После Универсиады стадион останется тренировочной базой «Енисея»Фото: Мария ЛЕНЦ