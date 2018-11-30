2018-11-30T05:57:26+03:00
Общество

Вместе с зимой в Красноярск придут морозы до -28

Какой погоды ждать на ближайшую неделю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Вместе с зимой в Красноярск придут морозы до -28Вместе с зимой в Красноярск придут морозы до -28Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня по календарному времени – последний день осени. Зима вступит в свои права уже завтра, в субботу. И сразу же начнет наводить свои порядки. Смотрите сами: 30 ноября, то есть сегодня, днем ожидается до +2 градусов. Кто-то уже слышит, как за окном падают то ли капли дождя, то ли мокрые снежинки.

Но уже в ночь с пятницы на субботу столбик термометра резко упадет вниз до -18 градусов. Так что если вы собрались куда-то в гости на эти выходные, не забудьте закрыть все свои форточки.

В первую неделю декабря дневные температуры будут щадящими: 1 декабря - минус 16, 2 декабря – минус 17 градусов. 3 и 4 декабря слегка потеплеет – минус 11-12 градусов. В субботу 5 декабря ожидается до минус 18 градусов.

А вот по ночам будет морозно – от 21 до 28 градусов со знаком минус. К тому же всю предстоящую неделю будет облачно, возможен небольшой снег. Небольшой переменчивый ветер ль 1 до 4 метров в секунду.

На севере Красноярского края самыми холодными днями предстоящей неделе будут 1 и 2 декабря, столбик термометра в светлое время суток покажет -33, ночью -34. Затем начнется потепление и в четверг 6 декабря будет уже -18 днем и -23 ночью.

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