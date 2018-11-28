«В лесных делах не может быть равнодушия. Народу нашему вечно жить на этой земле» - эти строки, принадлежащие советскому драматургу Леониду Леонову, актуальности своей не потеряли, хотя сказаны были более чем пятьдесят лет назад.

Словосочетание «черные лесорубы» знакомо всем сибирякам. Красноярский край богат древесиной, поэтому нечестные на руку предприниматели стараются воспользоваться дарами природы в обход закона. К тому же территория региона огромная и порой отследить всех нарушителей просто нереально. Однако чтобы лесная отрасль могла функционировать бесперебойно, необходима грамотная работа лесных хозяйств.

Так, с середины 90-х годов прошлого столетия работает на востоке края КГБУ «Иланское лесничество». Начинали они в самые сложные для страны годы, когда беспредел был и в верхушках власти, и на местах. А про лесную отрасль и говорить нечего. Однако, пережив все перипетии, сейчас – это одно из передовых лесных хозяйств. Главное для предприятия – выполнение государственного задания, однако, по словам руководителя Владимира Шалагина, благодаря работе питомника и проведению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, бюджетное предприятие строит серьезные планы на будущее:

- Мы планируем построить теплицу для выращивания посадочного материала, – говорит Владимир Щалыгин. – Но пока эта работа находится на стадии согласования документации. Кроме того, проект требует серьезных финансовых вложений, поэтому это скорее отдаленная перспектива.

Владимир Шалагин, руководитель Иланского лесничества

Будни лесничества – это бесперебойная работа хозяйства. Участие в рейдах совместно с полицией, лесной охраной и администрацией района, помощь в ликвидации пожаров. Ведь речь идет о том, что сотрудники лесничества чувствуют себя полноправными хозяевами земли, на которой живут. В штате лесничества около тридцати человек. Как и любым хозяйствам, расположенным отдаленно от краевого центра, предприятию нужны молодые квалифицированные кадры. Тем не менее, молодежь на работу все же идет, ведь бюджетное предприятие – гарант стабильной заработной платы и социальной поддержки.

Хозяйство занимает 263 тысяч га. КГБУ «Иланское лесничество» готовит и оформляет документацию по лесопользованию на участках, переданных в аренду и на постоянное пользование:

- Мы следим за тем, чтобы число вырубленного леса было восполнено посаженным, - комментирует руководитель лесничества. – Часть посадок компенсируем мы, часть – те арендаторы, которые занимались вырубкой леса.

В ближайших же планах – расширение территории питомника для выращивания сеянцев. Не так давно была построена сушилка для заготовки семян сосны, лиственницы и ели. Сейчас она оснащена необходимым оборудованием.

КСТАТИ

Лесничества охраняют лес от огня и естественных вредителей. Так, в текущем году на территории Иланского лесничества были выявлены очаги уссурийского полиграфа. В связи с этим были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, в этом году на территории лесничества было обнаружено 9 возгораний, которые были ликвидированы с помощью работников Иланского подразделения КГАУ «Лесопожарный центр».

Красноярский кр,г.Иланский, пер.Алгасинский, 8а ,

тел (39173)216-40 . эл.почта ilansc_lesxoz@krasmail.ru

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