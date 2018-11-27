2018-11-27T14:27:16+03:00
Происшествия

«Пошел вон, не буду принимать!»: доктор выгнала из кабинета пациента за его попытку пройти по талону

Красноярский краевой минздрав прокомментировал скандал в поликлинике Канска, заявив, что это безобразие со стороны врача [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вера Еремина назвала пациента сопляком и выгнала Фото: стопкадр с видеоВера Еремина назвала пациента сопляком и выгнала Фото: стопкадр с видео
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«Я тебя как хочу, так и обзову! Иди из кабинета вон!» - это слова врача поликлиники №2 Канска (Красноярский край) Веры Ереминой*. Обозвав пациента сопляком, врач наотрез отказалась принимать его. А между тем «сопляк», 23-летний Александр Козлов, чтобы попасть в кабинет терапевта, больше часа прождал в очереди. Скандал разразился после того, как Александр отснял видео «корректного» обращения с пациентами и обратился в СМИ.

Разговор с врачом в канской поликлинике.

- Я в тот день с работы специально отпросился (работаю менеджером торгового зала в одном из магазинов), - рассказал Александр «Комсомольской правде» - Красноярск. – Мне и нужно-то было всего направление на анализ крови взять – это две минуты! Сам не ожидал, что все таким закончится.

… В поликлинике Саша застал очередь, говорит: человек 7-8 было. При этом врачи в кабинете, по его словам, пили чай с конфетками. Козлов стал ждать, еще подумал: мало ли, перекусить людям надо. Но часики тикали, а чаепитие все не кончалось. Тогда Александр заглянул в кабинет:

- Когда начнется прием?

- Выйди отсюда!

- Что значит «выйди»? У меня прием по времени. Почему я должен ждать, пока вы попьете чай? Я с работы специально отпросился, как и большинство людей в очереди.

Реакции не последовало. Козлов отправился к заведующей.

- А когда мы с заведующей вернулись, врачи не нашли мою карточку в кабинете, хотя я за два дня на прием записывался. В итоге, пока я за карточкой в регистратуру ходил, в кабинет прошла уже какая-то бабушка. Стал опять в коридоре ждать. Прошло еще полчаса… Ну, сколько терпеть-то можно было?! Моя работа меня не ждет: обеденный перерыв прошел - будь добр быть на месте. Хотел разобраться, когда меня примут.

Когда Александр вновь заглянул в кабинет, врач начала не только на повышенных тонах разговаривать, ввернула еще пару ласковых.

- Я тебе должна отчитываться, сколько мне пациента принимать?! Сопля несчастная! Ты-то что понимаешь?

- Вы меня оскорблять будете?

- А меня можно матом крыть?

- Я вас матом не крыл.

- А я тебя как хочу, так и обзову. Иди из кабинета вон!

- Вы принимать меня будете?

- Не буду! Я сказала – не буду!

Так парень на прием и не попал, пришлось анализы в платной клинике сдавать. После того, как видео попало в СМИ, в отношении врача Ереминой началась служебная проверка.

- Скажите, Александр, а может, вы спровоцировали врача, ругали матом, например?

- Нет, на эмоциях, когда возмущался ситуацией, сказал слово «с@ка» - для связки слов в предложении, не к ней относилось. Она и сама знает, что не к ней.

КОММЕНТАРИЙ

«Грубого обращения ничто не оправдывает»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова:

- Полагаю, руководство поликлиники решит, какие меры административного воздействия применить к этому доктору, - это полномочия главврача. Провоцировали ее или нет, доктор дожжен разговаривать с пациентом вежливо и корректно. Что касается того, что пациент не по времени зашел на прием, то во всех талонах на прием имеется для посетителей предупреждение: прием у врача может затягиваться. Ситуация со здоровьем у людей разная, кому-то нужно больше внимания, котму-то плохо может стать в кабинете – не будет же врач выгонять человека. Кроме того, когда врач подписывает трудовой договор с учреждением, в него входит своего рода «кодекс врачебной этики» - документ о правилах поведения с пациентом. В данном случае, не сомневаюсь, он тоже подписан. Минздрав, со своей стороны, проконтролирует ситуацию.

* Фамилия и имя врача изменены

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