45-градусные морозы обрушатся на Красноярск уже завтра

Арктические морозы идут на Красноярск. Уже завтра, 5 декабря, столбики термометров опустятся до отметки в минус 40-45 градусов, предупреждают специалисты по ГО, ЧС и ПБ администрации города.

К чему нужно быть готовыми?

- В центральных районах Красноярского края сохранится сильный мороз, - поясняют синоптики Среднесибирского УГМС. – Местами температура составит минус 40-45, а к северу до минус 50.

Жителей города и края призывают:

- по возможности меньше находиться на улице;

- желательно не планировать дальние поездки, ограничить выезд за город;

- обязательно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печек и электроприборов.

Напоминаем, телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска - 112. Если что-то случиться, звоните, вам помогут.