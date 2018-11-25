2018-11-25T16:07:19+03:00
Общество

В Красноярском крае кадеты выстроились в надпись: я люблю маму!

Так ребята поздравили всех мам с Международным Днем матери
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Кадеты поздравили всех мам с праздником Фото: nkk26.ucoz.ruКадеты поздравили всех мам с праздником Фото: nkk26.ucoz.ru
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Необычным способом решили поздравить с Международным Днем матери всех мам учащиеся Железногорского кадетского корпуса (Красноярский край).

Напомним, Международный День матери отмечается каждый год в последнее воскресенье ноября. В этом году все мамы принимают поцелуи, объятья и подарки сегодня, 25 ноября. В преддверии этого дня кадеты и подготовили необычный сюрприз. Во время дневной прогулки ребята выстроились в надпись: я люблю маму! Получилось очень красиво: «буквы» четкие, ровные, как и сердечко. Фотографию позже опубликовали на сайте кадетского корпуса.

- Инициативу проявили выпускники Железногорского кадетского корпуса, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Данил, один из учащихся. - Построение в надпись было в четверг 22 ноября. Кадеты выстроились в течение 15-20 минут. Мамы были сильно удивлены, в том числе и те, чьи дети уже закончили учебу в кадетском корпусе. Большинство выпустившихся кадет лично благодарили нас за данную работу.

СПРАВКА КП

8 октября 2018 года Железногорский кадетский корпус отметил свой 10-летний юбилей (до 2015 года корпус именовался Норильским кадетским корпусом).

Железногорский кадетский корпус (специализация МЧС)– это современное образовательное учреждение, входящее в систему кадетского и женского гимназического образования Красноярского края, в котором обучается 166 кадет. Физико-математическое направление, учебное моделирование, конструирование и техническое творчество являются приоритетными направлениями образовательной деятельности корпуса.

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