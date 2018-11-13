2018-11-13T10:40:28+03:00
Политика

Выборы главы Хакасии признаны действительными и состоявшимися

Избирком уже подписал итоговый протокол
Марина АЛЕХИНА
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Свою подпись под итоговым протоколом ставит председатель Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин.Свою подпись под итоговым протоколом ставит председатель Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин.
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13 ноября прошло завершающее в этой избирательной кампании заседание республиканской Избирательной комиссии по подведению результатов выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.

Вчера на брифинге председатель Избиркома Хакасии Александр Чуманин, знакомя с предварительными результатами голосования, пообещал, что комиссия сработает оперативно. Рассмотрит поступившие обращения, которые поступили в ходе выборной кампании, после чего подпишет итоговый протокол. Слово своё председатель Избиркома Хакасии сдержал. Как сегодня признал, жалобы не повлияли на ход голосования.

За повестку дня проголосовали единогласно, по вопросам также не было ни замечаний, ни особых мнений.

За повестку дня проголосовали единогласно, по вопросам также не было ни замечаний, ни особых мнений.

Заседание Избиркома прошло быстро. За повестку дня проголосовали единогласно, по вопросам также не было ни замечаний, ни особых мнений.

Выборы Главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия признаны состоявшимися и действительными, а Коновалов Валентин Олегович избранным на должность главы Хакасии.

Можно сказать, поставлена точка в этом трехмесячном марафоне выборов главы региона, когда из четырех претендентов на этот пост до финиша дошёл один. И именно фамилия Коновалова была единственной в бюллетене с двумя графами «за» и «против».

Жители Хакасии большинством - 57,57 процентов от количества проголосовавших, сделали свой выбор.

Валентин Коновалов становится главой Хакасии Фото: соцсети

Валентин Коновалов становится главой ХакасииФото: соцсети

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Предварительные итоги выборов в Хакасии: политологи рассказали, почему побеждает коммунист Коновалов

В Хакасии подведены предварительные итоги выборов главы региона. И уже сейчас с полной уверенностью можно сказать: в политической истории современной России это прецедент. Предварительно победу одержал кандидат от КПРФ, имя которого было единственным в бюллетенях жителей Хакасии сегодня, - Валентин Коновалов. (По состоянию на 21:22 местного времени обработано 6,70% протоколов. За - 6605, против 5118). Политологи считают, что победа Коновалова закономерна. (Подробнее).

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