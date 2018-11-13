Директора пансионата, где умирали старики, суд освободил от наказания за давностью лет

Приговор директору дома престарелых «Калина красная» Евгению Жданову зачитывали в Емельяновском районном суде 8 часов. Материалы дела объемные: за несколько лет в пансионате погибли 18 стариков. 15 человек, их родственников, признали потерпевшими. Обвиняли по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» (238, часть 3). Максимальное наказание по ней 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал для Жданова восемь.

Напомним, разбирательства продолжались с 2014 года. По данным следкома, с сентября 2011-го по июнь 2016–го директор заключал с родными пенсионеров договоры на пребывание в пансионате. За услуги брал от 15 до 30 тысяч рублей в месяц.

Пансионат находится в Емельяново.Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако после помещения в учреждение мало кто из постояльцев (а их возраст от 78 до 93 лет) проживал даже месяц. Как правило, старики умирали в течение двух недель. Им внезапно становилось хуже, но «скорую помощь», - по версии следствия, - в пансионате не вызывали.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза показала: в пансионате нарушали санитарные нормы, что создавало угрозу для жизни и здоровья стариков.

История с пансионатом продолжалась с 2014 года. Фото: сайт пансионата.

Их принимали без медицинских документов (карты, результатов обследования на туберкулез, кишечные инфекции…). Также в комнатах не было кондиционеров, необходимой мебели. Не контролировали качество воды, не травили насекомых.

В декабре 2015-го прокурор потребовал закрыть пансионат, чтобы устранили все нарушения. А через полгода завели уголовное дело… Не так давно оно ушло в суд. Свою вину Евгений Жданов не признал.

Директор свою вину не признал. Фото: соцсети.

- Прокурор просил 8 лет лишения свободы, но по другой части, по части третьей статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» - прим.ред), - говорит старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ.Ольга Гайдук. – А суд перешел на часть первую той же статьи, она менее тяжкая (там ни слова о смерти, и максимальное наказание – до двух лет - прим.ред.).

Объясняя проще - в данном случае суд признал вину Жданова в том, что условия в пансионате были не самыми лучшими. Но не согласился с тем, что именно это повлекло гибель его постояльцев.

Вердикт: полтора года ограничения передвижения. Более того по истечению срока давности от наказания подсудимого освободили.

- Не ожидал, думал, засудят, - прокомментировал Евгений Жданов. - Но правда восторжествовала, доказательств нет, что я виновен во всех этих грехах, в которых меня обвиняли.

- Будет ли прокуратура обжаловать приговор? Пока на руки мы его не получили, - пояснила Ольга Гайдук, - Скорее всего, это произойдет сегодня, после чего приговор изучат и примут решение. На это у нас есть 10 дней, срок, который установлен уголовно-процессуальным законодательством.

Что касается следственных органов, в ближайшее время они «инициируют перед прокурором вопрос об обжаловании приговора в связи с его мягкостью», - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

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- Все обвинения против меня безосновательны, - говорит Жданов, - и вина моя никак не доказана. Я вообще считаю, что все это «заказуха». В обвинительном заключении говорится, что, видя симптомы тяжелого состояния, я не вызывал «скорую». Мы всегда вызывали врачей, и об этом есть записи в журналах медиков – более 50 вызовов. Иногда в пожилом возрасте симптомы заболеваний у людей протекают скрыто – и их просто невозможно увидеть. Мы оспорили выводы судмедэкспертов, как некорректные. Это подтверждено профессорами и докторами наук. Я невиновен! (Подробнее).