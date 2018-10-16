Прокурор требует 8 лет лишения свободы для директора пансионата, где умирали старики

16 Окт. 11:23 2018-10-16T13:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, два года назад к журналистам и следователям обратились родственники стариков, которые умерли в стенах частного пансионата. Таких фактов немало – 18 эпизодов, по которым предъявлено обвинение Жданову. Это значит, что 18 пожилых людей поступали в пансионат в относительно стабильном состоянии здоровья, но уже спустя некоторое время (речь о нескольких месяцах) уходили из жизни. Длилось все это с 2011 года, последний случай произошел в 2016 году.

- В ходе следствия установлено, что директор пансионата заключал с родными пенсионеров договоры возмездного оказания услуг, - рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. - За каждого постояльца получал от 15 до 30 тысяч рублей. В договоре было четко указано: заведение предоставляет место для круглосуточного постоянного проживания, оказывает помощь в поддержании личной гигиены, обеспечивает питанием, а также в случае ухудшения здоровья вызывает «скорую медицинскую помощь».

Следствие и обвинение настаивают на том, что по факту помощь старикам не оказывалась: в пансионате были нарушены санитарные нормы и пожарная безопасность. Что касается тех самых 18 стариков, то самое большее, что удавалось им здесь протянуть – месяц. Среди причин смерти в подавляющем большинстве случаев значится острая пневмония, у одного пациента случился внезапный сердечный приступ, еще несколько человек умерли после комы, вызванной сахарным диабетом.

Логичный вопрос – зачем все это было нужно директору? У следствия есть ответ и на него.

- При поступлении родственники пенсионеров заключали с учреждением договор на оказание услуг, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга Шаманская, официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю. – В нем был пункт, что сумма, внесенная за постояльца, является невозвратной. А оплатить нужно было несколько месяцев вперед. К примеру, за полгода, при оплате до 30 000 в месяц. Человек умирал, обслуживать его было не нужно. А деньги оставались…

На Жданова завели уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокурор требует для Евгения Жданова 8 лет лишения свободы.

У директора пансионата – другая версия произошедшего.

Евгений Жданов Фото: соцсети

- Все обвинения против меня безосновательны, - говорит Жданов, - и вина моя никак не доказана. Я вообще считаю, что все это «заказуха». В обвинительном заключении говорится, что, видя симптомы тяжелого состояния, я не вызывал «скорую». Мы всегда вызывали врачей, и об этом есть записи в журналах медиков – более 50 вызовов. Иногда в пожилом возрасте симптомы заболеваний у людей протекают скрыто – и их просто невозможно увидеть. Мы оспорили выводы судмедэкспертов, как некорректные. Это подтверждено профессорами и докторами наук. Я невиновен! Я закон не нарушаю, плачу налоги. Да – были претензии по СанПИНу и пожарной безопасности. Мы все их ликвидировали. И об этом имеются документы и заключения. У меня единственный пансионат, который специально построен для стариков – с удобными съездами, чтобы можно было без проблем передвигаться. Не просто какой-то частный коттедж, в котором поселяют стариков, - а ведь таких большинство. В Красноярске, например, 17 штук. Не думаю, что меня оправдают, просто не верю в справедливость нашей системы. Но сражаться буду до конца.

Приговор по делу Евгения Жданова суд вынесет 23 октября.