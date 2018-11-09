Трогательно, но грустно: сын полицейских нарисовал, как ждет маму и папу с работы

Накануне Дня сотрудника отдела внутренних дел в гостях у редакции «Комсомольской правды» побывали сотрудники главка краевой полиции. Они рассказали об итогах конкурса детских рисунков под названием «Мои родители работают в полиции».

Посмотрите, какой тонкий, душевный и человечный получился рисунок у победителя конкурса Никиты Герасимова из Иланского района. Но, глядя на него, становится очень грустно. Мама и папа мальчика работают в полиции, они выполняют свой долг, они оберегают покой своего города и вынуждены много времени проводить на службе. А сынишка скучает по ним. И однажды он взял в руки карандаши и перенес на бумагу свои эмоции.

На конкурс прислали более 80 работ. Выбрать лучший оказалось делом непростым

Также победителями жюри признало работы Мурашкиной из Минусинска, и Илоны Цай из Сухобузимского района.

На конкурс, который стал уже традиционным, поступило более 80 рисунков с разных районов Красноярского края. Поэтому выбрать лучшие работы для жюри оказалось делом непростым. По итогу три названных рисунка победителя отправятся в МВД России для того, чтобы принять участие в финальном этапе конкурса.

Кроме того, были отмечены лауреаты конкурса в каждой возрастной группе. Это Полина Шеходанова, Екатерина Гоголь и Владислав Фёдоров из Красноярска, Дарья Гостюхина и Егор Штанулин из Уярского района и Игорь Орлов из Железногорска.