2018-11-09T17:39:25+03:00
Общество

Трогательно, но грустно: сын полицейских нарисовал, как ждет маму и папу с работы

В Красноярске подвели итоги конкурса рисунков детей сотрудников МВД
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Трогательно, но грустно: сын полицейских нарисовал, как ждет маму и папу с работы. Рисунок, победивший в конкурсе.Трогательно, но грустно: сын полицейских нарисовал, как ждет маму и папу с работы. Рисунок, победивший в конкурсе.
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Накануне Дня сотрудника отдела внутренних дел в гостях у редакции «Комсомольской правды» побывали сотрудники главка краевой полиции. Они рассказали об итогах конкурса детских рисунков под названием «Мои родители работают в полиции».

Посмотрите, какой тонкий, душевный и человечный получился рисунок у победителя конкурса Никиты Герасимова из Иланского района. Но, глядя на него, становится очень грустно. Мама и папа мальчика работают в полиции, они выполняют свой долг, они оберегают покой своего города и вынуждены много времени проводить на службе. А сынишка скучает по ним. И однажды он взял в руки карандаши и перенес на бумагу свои эмоции.

На конкурс прислали более 80 работ. Выбрать лучший оказалось делом непростым

На конкурс прислали более 80 работ. Выбрать лучший оказалось делом непростым

Также победителями жюри признало работы Мурашкиной из Минусинска, и Илоны Цай из Сухобузимского района.

На конкурс, который стал уже традиционным, поступило более 80 рисунков с разных районов Красноярского края. Поэтому выбрать лучшие работы для жюри оказалось делом непростым. По итогу три названных рисунка победителя отправятся в МВД России для того, чтобы принять участие в финальном этапе конкурса.

Кроме того, были отмечены лауреаты конкурса в каждой возрастной группе. Это Полина Шеходанова, Екатерина Гоголь и Владислав Фёдоров из Красноярска, Дарья Гостюхина и Егор Штанулин из Уярского района и Игорь Орлов из Железногорска.

В представлении детей, их родители - самые лучшие

В представлении детей, их родители - самые лучшие

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