А вам слабо? 71-летний якутянин поднял 130-килограммовую штангу и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-08T17:09:48+03:00

Кстати, история самого спортсмена – совершенно нетривиальная. Нет, он не всю жизнь «тягал железо», нет, он не занимался ни тяжелой, ни легкой атлетикой. Сергей Гаврильевич – строитель, всю жизнь он проработал в этой самой мирной профессии. Фото: ykt.ru

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Подтянутый, спортивный, мускулы – словно стальные, он даст фору многим молодым. И называть этого 71-летнего жителя Якутии Сергея Никифорова дедушкой или даже пенсионером язык не поворачивается. У него за плечами не одно чемпионское звание - России, Европы, мира….

Самая недавняя победа – на чемпионате мира по пауэрлифтингу, организованном WPC, прошедшем в американском городе Орландо 5 ноября. Спортсмен из России, выступавший среди ветеранов, произвел на американскую публику неизгладимое впечатление. Он поднял штангу весом в… 130 килограммов! Это не смог сделать ни один из его ближайших конкурентов – ни 61-летний американец, ни даже 42-летний португалец! В итоге – «золото» чемпионата у якутянина Сергея Никифорова, а в зале американского города звучит российский гимн.

Кстати, история самого спортсмена – совершенно нетривиальная. Нет, он не всю жизнь «тягал железо», нет, он не занимался ни тяжелой, ни легкой атлетикой. Сергей Гаврильевич – строитель, всю жизнь он проработал в этой самой мирной профессии и даже получил звание почетного строителя Якутии. А спортом начал заниматься тогда, когда многие из него уходят – после сорока лет. Начал, естественно, не ради больших побед, а просто так, для себя. А в итоге вот как все обернулось.

«Комсомольская правда»-Красноярск поздравляет Сергея Гаврильевича с очередным званием чемпиона мира и желает ему дальнейших побед.