2018-11-08T09:28:23+03:00
Общество

В Красноярском крае провели открытые уроки лучшие учителя

Фокусы на информатике, археологические раскопки на английском и много других чудес показали педагоги на Региональной школе «Учитель года»
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
фото_Надежда Князева. На Региональную школу съехались сотни лучших педагогов краяфото_Надежда Князева. На Региональную школу съехались сотни лучших педагогов края
Изменить размер текста:

Бородинская школа №3 столько гостей не встречала давно. Лучшие учителя из Красноярска и Ачинска, Енисейска и Железногорска, а также многих других районов края съехались туда, чтобы дать открытые уроки и провести мастер-классы для будущих конкурсантов регионального этапа «Учитель года».

фото_Ольга Кушнирук. Участники фотоконкурса ловили самые забавные моменты

фото_Ольга Кушнирук. Участники фотоконкурса ловили самые забавные моменты

Для школьников интересно было все – новые учителя, необычные формы уроков. Сами педагоги тоже в восторге, ведь когда еще выберешься на такую неформальную встречу старых друзей. Многих объединяет участие и победы в конкурсе в разные годы.

фото_Ольга Кушнирук. Дети были рады необычным урокам

фото_Ольга Кушнирук. Дети были рады необычным урокам

Наш издательский дом постоянный информационный партнер таких мероприятий. На этот раз для модераторов и участников региональной школы мы подготовили необычные конкурсы с призами – нужно было написать эссе на тему «Мои наполеоновские планы» (все-таки, место действия школы – Бородино, хоть и сибирский вариант), сочинить шуточный рецепт «Настоящего учителя» или сделать селфи «Моя региональная школа». Лучшие работы были поощрены призами от «Комсомолки». Так, например, логопед Алла Лапо из Большеключинской школы № 4 сочинила рецепт в стихах:

«Ложку нежности, дружбы и ласки,

Безграничное море желанья,

Чтоб светились детские глазки,

И старанье, старанье, старанье»

А педагог из Красноярска Ольга Кушнирук сделала не селфи, а целую фотогалерею – «Подсмотрено на уроках»!

фото_ Надежда Князева. "Комсомолка" организовала конкурсы для учителей

фото_ Надежда Князева. "Комсомолка" организовала конкурсы для учителей

Не за горами реальные конкурсные испытания. И многие участники региональной школы станут конкурсантами, которые поборются за звание лучшего учителя Красноярского края. Остается им только пожелать удачи!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Почти 90 катков: в Красноярске скоро начнут заливать лед на спортивных площадках во дворах
В Красноярском крае открыли движение по новому участку федеральной трассы Р-257 «Енисей»
Творческий человек с дипломом: Красноярску ищут нового главного архитектора
Медведи, обитающие в красноярском заповеднике «Столбы», залегли в спячку голодными
«Прогрев начинает свое дело»: на правобережье Красноярска ночью сгорел автомобиль
ВТБ увеличил бонусные мили для путешественников
Коллега-учитель: в Красноярске готовят наставников для работы на производстве
Не дошла до работы: пропавшую красноярку нашли в реанимации под чужой фамилией
Без колеса и на крыше: в Красноярске на спуске с Белинского в жесткое ДТП попал делимобиль
За неделю в Красноярском крае простудой и гриппом заболели более 6 000 человек
Рассеялся за ночь: в Красноярске к утру стало легче дышать, а датчики зафиксировали чистый воздух
Красноярск центральный: в нашем городе разместят электронную таможню Сибири
В Красноярске на Коммунальном мосту автомобиль такси врезался в автобус – есть пострадавшие
Вместо гаражей: в Красноярске открывают «Добрый» сквер
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
СМИ: мэр Канска Надежда Качан вскоре отправится в отставку из-за уголовного дела
В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал
В Красноярске мастер спорта по борьбе убил приятеля-инвалида
Экс-сотрудницу краевого ГУ ФСИН заподозрили во взятках на 1 миллион рублей
«Енисей» и «Краснодар» поменялись кругами в РПЛ из-за погоды в Красноярске
ВТБ приобретает «Запсибкомбанк»
Жители Красноярского края взяли кредитов на 181 миллиард рублей
Улица Декабристов в Красноярске снова станет двусторонней
В Красноярском крае победительницу конкурса «Самая красивая мама -2» ожидает приятный сюрприз