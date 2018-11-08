В Красноярском крае провели открытые уроки лучшие учителя

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-08T09:28:23+03:00

Фокусы на информатике, археологические раскопки на английском и много других чудес показали педагоги на Региональной школе «Учитель года»

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Бородинская школа №3 столько гостей не встречала давно. Лучшие учителя из Красноярска и Ачинска, Енисейска и Железногорска, а также многих других районов края съехались туда, чтобы дать открытые уроки и провести мастер-классы для будущих конкурсантов регионального этапа «Учитель года».

фото_Ольга Кушнирук. Участники фотоконкурса ловили самые забавные моменты

Для школьников интересно было все – новые учителя, необычные формы уроков. Сами педагоги тоже в восторге, ведь когда еще выберешься на такую неформальную встречу старых друзей. Многих объединяет участие и победы в конкурсе в разные годы.

фото_Ольга Кушнирук. Дети были рады необычным урокам

Наш издательский дом постоянный информационный партнер таких мероприятий. На этот раз для модераторов и участников региональной школы мы подготовили необычные конкурсы с призами – нужно было написать эссе на тему «Мои наполеоновские планы» (все-таки, место действия школы – Бородино, хоть и сибирский вариант), сочинить шуточный рецепт «Настоящего учителя» или сделать селфи «Моя региональная школа». Лучшие работы были поощрены призами от «Комсомолки». Так, например, логопед Алла Лапо из Большеключинской школы № 4 сочинила рецепт в стихах:

«Ложку нежности, дружбы и ласки,

Безграничное море желанья,

Чтоб светились детские глазки,

И старанье, старанье, старанье»

А педагог из Красноярска Ольга Кушнирук сделала не селфи, а целую фотогалерею – «Подсмотрено на уроках»!

фото_ Надежда Князева. "Комсомолка" организовала конкурсы для учителей

Не за горами реальные конкурсные испытания. И многие участники региональной школы станут конкурсантами, которые поборются за звание лучшего учителя Красноярского края. Остается им только пожелать удачи!