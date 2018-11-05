Некая столичная фирма предложила снести дома в центре Красноярска ради схемы теплоснабжения

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-05T09:05:17+03:00

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Некая столичная инжиниринговая компания под названием «ВИД-Энерго» разработала проект новой схемы теплоснабжения Красноярска. Документ уже размещен на сайте администрации города, ознакомиться с ней может любой. Тем более, что в скором времени эту схему планируют публично обсудить и утвердить.

Но вот что интересно: разработчики предлагают снести 378 тысяч квадратных метров жилья. По их расчетам, это ветхие и аварийные здания в 1-2 этажа. Сносить нужно будет по 25 тысяч квадратных метров в год. А на месте снесенных – строить новые жилые дома из расчета 20 тысяч квадратных метров в год.

В список включены дома во всех районах города. Много – в Ленинском и Свердловском районах. Там и в самом деле достаточно ветхих двухэтажек, которые на ладан дышат, а жильцы ждут – не дождутся, когда их переселят. Однако кое-какие объекты в 16-страничном списке вызывают недоумение. Например, 5-этажка на Мира, 120 – она якобы построена в 1941 году, дом на Карла Маркса, 56, на Мира, 140. Или Ленина, 128 – здание, известное, как «Агропром». Да что уж пятиэтажки – авторы проекта посчитали, что 10-этажку на Ломоносова, 102, радом с железнодорожной больницей, тоже надо пустить под снос.

В общем, столичные мастера лихо распорядились красноярской недвижимостью. Напрашивается вопрос, а они вообще хоть раз были в нашем городе, они видели эти самые дома, которые планируют пустить под бульдозер? Откуда они вообще взяли свои сомнительные данные?

Мэрию, похоже, это обстоятельство смутило только после того, как красноярцы начали задавать вопросы. Первый зам. мэра Владислав Логинов прокомментировал ситуацию. Он уверил, что ничего сноситься не будет без веских на то оснований. А указанная схема, оказывается, результат работы большой группы проектировщиков, которые за основу брали опыт других городов. И пообещал, что схему и список домов пересмотрят и актуализируют.