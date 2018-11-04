2018-11-04T14:15:07+03:00
Происшествия

Boeing авиакомпании NordStar с растрескавшимся лобовым стеклом благополучно приземлился в Красноярске

Прокуроры и следователи начали проверку инцидента
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Посадка прошла благополучноПосадка прошла благополучноФото: Мария ЛЕНЦ
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Boeing авиакомпании NordStar, на борту которого находилось 173 человека (166 пассажиров и 7 членов экипажа) совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Напомним, авиалайнер летел из Новосибирска в китайский Санья. Однако после взлета экипаж заметил, что лобовое стекло треснуло, и командир корабля запросил вынужденную посадку в Красноярске. Перед приземлением самолет несколько часов летал над городом, чтобы выработать топливо. При этом в авиакомпании говорят, что растрескивание несилового контура стекла пассажирам не несет никакой опасности. Однако пилот принял совершенно правильное решение, отказавшись от дальнейшего полета.

- Ситуация на борту во время посадки была спокойная, пассажиров проинформировали о причинах вынужденной посадки, и они отнеслись с пониманием к происходящему, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Воробьева, официальный представитель NordStar. - Такие ситуации происходят достаточно часто. Но растрескивание внешнего несилового контура стекла никакой угрозы ни экипажу, ни пассажирам не несет. Стекло в машине многослойное. Командир корабля при этом поступил, согласно инструкции: она говорит, что борт с такой неисправностью необходимо посадить. Предварительно лайнер выработал топливо для того, чтобы достичь необходимой для приземления массы.

Пассажиры терпеливо ждали. Для них организовали на борту питание и напитки. В данный момент они пересаживаются на резервный борт, подготовленный авиакомпанией, чтобы продолжить путь. Что касается неисправного самолета, в нем в ближайшее время произведут замену стекла.

Транспортная прокуратура в отношении авиакомпании начала проверку.

- Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку в части соблюдения законодательства об безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров, - говорит Ольга Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению. - Прокуроры будут отслеживать ситуацию вплоть до отправления пассажиров к пункту назначения.

К делу подключился и СК, следователи осматривают в данный момент приземлившееся судно.

- Следственной группой Красноярского следственного отдела на транспорте в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте.

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