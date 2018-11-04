Боинг NordStar готовится к аварийной посадке в Красноярске из-за трещины в лобовом стекле

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-04T12:50:07+03:00

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Boeing 737-800 авиакомпании NordStar уже несколько часов кружит над Красноярском. Перед вынужденной посадкой машине надо сжечь топливо. На борту 173 человека (166 пассажиров и 7 членов экипажа), которые направлялись из Новосибирска в китайский Санья. Однако после вылета экипаж заметил трещину в лобовом стекле корабля.

- Экипаж принял решение приземлиться в Красноярске, и сейчас вырабатывает топливо, - сообщил источник в аэропорту Красноярска.

В Западно-Сибирской прокуратуре на транспорте добавили, что посадка необходима, поскольку после взлета у судна сработали датчики, сигнализирующие о технических неисправностях. Откуда взялась трещина, и как вышло, что ее не заметили наземные технические службы, - выяснится после приземления. В транспортной прокуратуре сказали, что держат ситуацию на контроле. Авиакомпания ищет резервный борт. Пока неизвестно, насколько будет отложен полет.

В пресс-службе аэропорта «Красноярск» рассказали, что посадка ожидается в 17.30 по местному времени. Посадка ожидается в штатном режиме, никаких ЧП при приземлении не ожидается.

- Растрескивание внешнего несилового слоя стекла не несет опасности для пассажиров, - пояснила «Комсомольской правде» -Красноярск Ирина Воробьева, официальный представитель авиакомпании NordStar, - существенное неудобство для них - вынужденная задержка. В данный момент резервный борт уже подготовлен и ожидает пассажиров в аэропорту Красноярска. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время ожидания. Как только вещи будут перегружены, полет продолжится.