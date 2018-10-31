Указ о долголетии

31 Окт. 04:12 2018-11-07T08:19:13+03:00

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Федеральная поддержка

Недавно Владимир Путин обратился к правительству РФ с призывом «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов. По мнению президента, чиновники должны работать более эффективно, а регионам следует видеть свое место в программе развития и понимать, какие ресурсы нужно привлечь для реализации поставленных задач, как выстроить бюджетную политику и на какую федеральную поддержку можно было бы рассчитывать.

В Сибирском федеральном округе эта тема обсуждалась на совместном заседании Совета при полномочном представителе президента в СФО Сергея Меняйло и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В нем приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов.

- За последние пять лет смертность в Сибири снизилась на 4,5%, а продолжительность жизни увеличилась практически на два года, - заявил Сергей Меняйло. - Но останавливаться на этом нельзя. Неслучайно в указе президента первое поручение касается демографического развития и здравоохранения. Глава государства поставил задачу снизить смертность населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также младенческую смертность. Также необходимо повышать доступность и качество первой медицинской помощи, усиливать профилактику, устранять кадровый дефицит.

Расходы вырастут

Основные акценты, которые можно выделить по итогам заседания в Новосибирске, заключаются в следующем. Прежде всего, больше внимания будет уделено глубинке. Об этом говорят достаточно внушительные цифры: в целом по Сибири запланировано строительство и обновление более 600 объектов здравоохранения в сельской местности.

Кроме того, для малых населенных пунктов будет закуплено почти 240 мобильных медицинских комплексов. Не каждый имеет возможность съездить в районную больницу, а в некоторых случаях дальняя дорога может даже навредить здоровью, тогда лучше, чтобы гора шла к Магомеду, а не наоборот.

Еще один бич здравоохранения — онкологические заболевания. Чтобы справиться с этой напастью, планируется строительство и реконструкция онкоцентров. Развитие детской медицины тоже не должно останавливаться. Поэтому еще один приоритет — детские поликлиники и больницы.

Базовые показатели

Другая проблема, на которую будет обращено внимание власти — кадровый дефицит. За последние годы заработная плата медицинских работников возросла, но недостаток в кадрах остался. По данным статистики, в 2017 году в Сибирском федеральной округе укомплектованность медучреждений составила менее 60%. По словам полпреда, этот дефицит необходимо восполнять, а система подготовки кадров должна быть на высоком уровне.

В целом по округу объем финансирования региональных проектов в сфере здравоохранения до 2024 года за счет всех источников составит почти 240 млрд рублей. Этот бюджет должен решить базовую задачу — увеличить продолжительности жизни. К 2024 году планируется выйти на показатель в 78 лет, а к 2030 — в 80 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания:

- Наш регион не наблюдается в числе отстающих, и это было видно в таблицах, представленных первым замминистра Минздрава РФ. Тем не менее мы все понимаем те задачи, которые стоят перед нами. Ключевыми являются показатели детской смертности, смертности в работоспособном возрасте и целый ряд других, которые в своей основе подразумевают комплексный подход к решению вопросов профилактики, обеспечения качественной и доступной медицинской помощью населения, транспортного сообщения с пунктами первичной медпомощи и финансирования оборудования, которое должно соответствовать современным требованиям. Хочу сказать, что наш регион уделяет особое внимание вопросам здравоохранения. Понятно, что сегодня мы действуем в режиме определенного дефицита. Но необходимо выделить главное направление, которое окажет существенное влияние на ситуацию, связанную с защитой здоровья наших земляков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 73 года составила средняя продолжительность жизни в 2017 году по России.

- 78 лет – ожидаемая продолжительность жизни к 2024 году

- 4,5 на 1000 родившихся – младенческая смертность

- 350 на 100 тысяч трудового населения - смертность населения трудоспособного возраста

- 185 на 100 тысяч населения - смертность от новообразований

- 450 на 100 тысяч населения - смертность от болезней системы кровообращения

БУДУЩЕЕ КРАСНОЯРСКА: ГОРОД БЕЗ ПРОБОК?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Движение по улице Волочаевской планируют официально открыть в конце ноября.

Заторы на дорогах для красноярцев в последнее время стали неотъемлемой частью жизни. Часами горожане простаивают в пробках, причина которых заключается не только в количестве транспорта, но и в подготовке столицы края к Универсиаде.

Депутаты Законодательного собрания постоянно выезжают на строительные площадки, в том числе следят за тем, чтобы дороги были отремонтированы качественно и в срок.

Недавно комитет по промышленной политике, транспорту и связи провел выездное рабочее совещание. Народные избранники во главе с председателем комитета Владимиром Демидовым проехали по 27 дорожным объектам Красноярска. Началась проверка на улице Партизана Железняка, где идет установка пешеходного перехода в районе ледовой арены «Кристалл». Далее мимо ледового дворца «Арена. Север», где началось сооружение второго пешеходного моста, депутаты проехали в Солонцы. Там в районе проспекта Котельникова идет реконструкция дороги. Многим красноярцам знакома здешняя пробка, собирающая десятки машин в любое время суток.

После остановки в Солонцах, депутаты проехали до кластеров «Радуга» и «Сопка», посмотрели строительство новой развязки на улице Волочаевской. Здесь с парламентариями пообщался генеральный директор компании-подрядчика Владимир Егоров. По его словам, для удобства пешеходов через улицу будет устроено пять переходов. Вдоль трассы будут установлены шумоподавляющие экраны.

Закончилась проверка посещением микрорайона Тихие Зори, где сосредоточено несколько важных дорожных развязок, и подъездов к фанпарку «Бобровый лог». Как заверил по итогам выездного совещания Владимир Демидов, краевые парламентарии продолжат контроль за гостевыми трассами.

ДОСЛОВНО

Владимир Демидов, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания:

- В этом году для Красноярска по разным направлениям дорожных работ выделено 2 млрд 300 млн рублей. До 2025 года по программе «Безопасные и качественные дороги» край будет ежегодно получать от федерации 1 млрд рублей, еще миллиард пойдет в качестве софинансирования из регионального бюджета. Сейчас, в преддверии Универсиады мы практически все деньги, которые получает край, отдаем Красноярску.

В ходе выездного совещания мы увидели, что, действительно, изменения есть. Но вот пробка на улице Брянской подтверждает, что узкие места остаются. Управление дорог подтвердило, что в конце октября — начале ноября по проспекту Котельникова автомобильных заторов не будет, потому что закончится реконструкция. Но не только состояние дорог определяет трафик. Нужно менять схему движения, работу светофоров. Первый замглавы администрации города Владислав Логинов сказал, что до конца октября будет завершено создание единого центра управления работой всех светофоров. Тогда можно будет автоматизировать процесс подсчета количества машин на каждом участке и управления светофорами. Это тоже даст возможность избежать пробок.