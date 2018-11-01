Прогноз погоды на ноябрь и риски ЧС
Начало в 14.00
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1 ноября в 14.00 в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 "Б") состоится пресс-конференция Оксаны Сальниковой, ведущего синоптика, специалиста по связям с общественностью Красноярского Гидрометцентра и Валерия Терешкова, заместителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю на тему: "Прогноз погоды на ноябрь и риски ЧС".
Прогноз погоды на ноябрь и риски ЧС.
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