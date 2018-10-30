Печь в доме – тепло и уют, а не страх и опасность

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-30T11:02:32+03:00

В частном секторе Красноярска уже начался сезон обогрева с помощью топки дровами и углем Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать, а чего не делать, чтобы избежать пожара от печки

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Потрескивание дров в печи, за окном снег и мороз, а в доме тепло, даже жарко. Атмосферно, правда? И действительно, печь создает неповторимую энергетику и уют. Но только при правильном с ней обращении, в противном случае все может закончиться весьма печально.

В частном секторе Красноярска уже начался сезон обогрева с помощью топки дровами и углем. Поэтому пожарные инспекторы снова предупреждают владельцев домов с печным отоплением об осторожности и напоминают правила безопасности.

Итак, что делать, а чего не делать, чтобы избежать пожара от печки?

До начала отопительного сезона:

- Прочистить трубы и дымоходы, отремонтировать печь, замазать трещины. Очень важно привлекать к таким работам профессионалов, проверенных специалистов;

- Все поверхности печи и дымохода в доме нужно побелить – на светлом фоне всегда сразу становится заметна копоть, если где-то через небольшое отверстие или трещину в комнаты пойдет дым;

- Проверить целостность металлического листа, прибитого к полу перед топкой. Его размер должен быть не меньше 50 на 70 сантиметров.

- Проверить целостность несгораемых материалов, проложенных между конструкциями печи и стенами дома.

Во время отопительного сезона:

- Не оставлять топящуюся печь без присмотра, не оставлять в доме, где топится печь одних маленьких детей или родственников, не способных оценивать ситуацию и отдавать отчет своим действиям;

- Не топить долго печь, чтобы она не раскалилась. Лучше протапливать ее несколько раз в сутки, длительностью по два-три часа;

- Нужно прекращать топку за три часа до того, как лечь спать;

- Не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не сушить на печи и над ней вещи или дрова, следить за тем, чтобы занавески и другие материалы, которые легко могут загореться, находились на расстоянии не меньше полуметра от печки;

- Ни в коем случае не класть в топку длинные дрова – они не должны торчать из дверцы, сама дверца должна плотно закрываться;

Постоянно чистить дымоход от копящейся там сажи.

ВАЖНО!

Пожарные инспекторы отмечают: больше половины пожаров, возникших из-за печей, случаются в домах, где живут пожилые люди. Такие хозяева в силу возраста забывают о правилах пожарной безопасности или не замечают приближающуюся трагедию. Если у вас есть пожилые родственники, живущие в частных домах с печным отоплением, возьмите контроль состояния печей и дымоходов на себя.