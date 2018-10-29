100 Лет Комсомолу. Вспоминаем лучшее !

29 Окт. 14:00 2018-10-30T11:44:19+03:00

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Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 29 октября 2018

#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы

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