В Красноярске ректора и проректора медуниверситета уличили в коррупции

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-27T07:00:29+03:00

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В Красноярске ректора медуниверситета имени В.Ф Войно-Ясенецкого Ивана Артюхова и проректора Бориса Краснопеева подозревают в коррупции. На них заведено уголовное дело, сообщили в региональном УФСБ. Руководителей, по данным ГУ МВД по Красноярскому краю, подозревают в сговоре и присвоени 1,12 миллиона рублей. Накануне в вузе прошли обыски, изъята документация.

Известно, что скандальное дело связано с ремонтными работами в главном корпусе. Несколько лет назад из бюджета вуза были оплачены надстройка дополнительного этажа купольной формы и капитальный ремонт корпуса № 1. Работы выполнены, и корпус введен в эксплуатацию в 2011 году. Но спустя несколько лет... ремонт решили повторить.

Иван Артюхов, ректор медуниверситета фото: КрасГМУ

- В феврале 2016 года ректор университета вместе с проректором, преследуя преступный умысел, заключили договор с третьим лицом на реконструкцию центральной части здания главного корпуса, заведомо понимая о том, что данная реконструкция уже произведена, - сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ. - Таким образом они незаконно получили денежные средства, принадлежащие ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», в размере более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размер». Артюхову и Краснопееву грозит по 10 лет лишения свободы.