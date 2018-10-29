«Даже если не победит, мы им гордимся»: школьник из России претендует на премию в 250 000 долларов от Google и Facebook

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-29T11:24:30+03:00

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Артем Кирсанов, ученик гимназии №13 из Красноярска, стал финалистом конкурса Breakthrough Junior Challenge от компаний Google и Facebook. Тысячи школьников со всего мира отправляли на него короткие ролики на научную тему, но в числе финалистов оказались только 16. И Артем – среди них, единственный финалист от России (от США 6 участников).

Артем Кирсанов из Красноярска попал в число финалистов Breakthrough Junior Challenge.Видео: Breakthrough Junior Challenge

Он подготовил видео о биологических ритмах человека, в котором на беглом английском рассказал просто и доступно – о сложном: «Вы когда-нибудь чувствовали себя утомленным после перевода часов, чувствовали разницу во времени? Откуда ваш организм знает, который сейчас час? За миллионы лет эволюции живые организмы фактически адаптировались к процессу смены дня и ночи. Еще в 19 веке ученые заметили, что растения открывают листья, когда светло и закрывают, когда темно. Более того, растения реагировали на смену дня и ночи, даже если свет напрямую не попадал на них. Это означает, что они как-то могли следить за временем. Те же идеи верны и в отношении человека».

Скептики, конечно, сейчас скажут: да, что эта современная молодежь может, они только в Интернете сидеть умеют. И будут совершенно неправы. По Артему, например, сразу видно: целеустремленный, упорный, трудолюбивый. И в соцсетях, к слову, у него аккаунтов нет, а вот работать с новыми технологиями он умеет неплохо.

Фото: стопкадр с видео

- Артем полностью сам делал это видео, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в гимназии №13, где учится одаренный парень. – Готовился долго, изучал видео победителей прошлых лет, все до мелочей старался предусмотреть и продумать. Никто из преподавателей нашей гимназии ему не помогал, однако в условиях конкурса четко сказано – указать имя учителя, который вдохновил на создание видео. И Артем указал своего классного руководителя. Вообще, учится он прекрасно по всем предметам, особенно любит математику.

Работал Артем все лето: писал текст, выбирал анимацию, монтировал. Это пока остальные друзья и знакомые развлекались, пользуясь каникулами на полную катушку. Парень не скрывает: в конкурсе его привлекла больше всего возможность поступить в дальнейшем в любой университет мира по выбору. По условиям, победитель получает 250 тысяч долларов на образование, еще 100 тысяч долларов выделяется на создание в школе, где он учится, научной лаборатории и 50 тысяч – учителю-наставнику.

- Просто в дальнейшем я хочу поступить в престижный вуз, - признается Артем. – Вообще, за попадание в финал никакого приза нет, приз только победитель получает. Но думаю, для портфолио это все равно хорошо. В дальнейшем хочу попасть в университеты Лиги плюща: Гарвард, Йель или МИТ.

Фото: стопкадр с видео

И работает для этого Артем, действительно, серьезно. Английский, например, прокачивает уже много лет, говорит, как носитель. Родители во всем его поддерживают.

- Думаю, победитель уже известен, потому что финал 4 ноября. С нами организаторы не связывались, поэтому, думаю, это не мы, к сожалению. Для оформления визы и покупки билетов нужно время, так что мы бы, наверное, уже знали, если бы Артем победил. Но даже если это не так, мы все равно им гордимся, - говорит мама парня Татьяна Кирсанова. - Он у нас большой молодец.