Красноярский «Енисей» уступил московскому «Локомотиву» с разгромным счетом

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-28T17:31:51+03:00

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На Центральном стадионе в Красноярске завершился матч между красноярским «Енисеем» и московским «Локомотивом». Фортуна оказалась благоприятнее к столичному клубу. Игроки «Локомотива» с разгромным счетом обыграли красноярских соперников. Голы забили Алексей Миранчук (22-я минута), Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Эдер (84-я минута).

Красноярские футболисты использовали не все моментыФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, красноярский ФК «Енисей» принимал московскую команду в рамках 12-го тура российской премьер-лиги. В итоге игра закончилась со счетом 0:3.

Болельщики «Енисея» разочарованы. Надеялись на более яркую игру. Многие начали уходить уже после второго забитого гола. После того, как ворота сибиряков пробили третий раз, трибуны еще больше опустели.

Фанаты красноярского клуба подготовились основательноФото: Мария ЛЕНЦ

«Имели больше моментов, чем «Локомотив», но не забили ничего», - пишут в соцсетях.

«Они добегали до ворот, а потом с ними что-то случалось, словно кто-то ножницы вдруг положил, чтобы они дальше не бежали. То спотыкаются, то падают», - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск про игру сибиряков болельщица Мария.

Болельщики настроены на победу любимой командыФото: Мария ЛЕНЦ

Так «Локомотив» подтвердил свой статус чемпиона.

- Поверили в победу только после третьего гола, - высказался полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов о матче с «Енисеем». - «Енисей» мог забивать, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы. «Енисей» - аутсайдер только по таблице. Это хорошая команда, которая умеет контратаковать и играть на стандартах. Просто они не забивают свои моменты.

Дмитрий Тарасов не сразу поверил в победуФото: Мария ЛЕНЦ

- Когда забиваешь все свои моменты, есть победа, - отметил Юрий Семин, тренер ФК «Локомотив». - Если нет - то нет. «Енисей» не забил, мы забили - вот и весь футбол. В матче с «Порту» не реализовали два момента и проиграли. Сегодня реализация была хорошей. Футболисты - молодцы. Самоотдача и энтузиазм мне понравились. «Енисей» много атаковал, а мы сражались в обороне. Кверквелия не ушел с поля даже с разбитой головой.

Сейчас у московского клуба 21 очко и третье место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось 6 очков и последнее 16 место.

Болельщики поддерживают игроковФото: Мария ЛЕНЦ

В узких кругах уже ведутся разговоры о смене тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева. Последнее место в турнирной таблице, да еще откровенно слабая игра его подопечных – по мнению болельщиков, все это ставит крест на карьере наставника красноярцев.

Дмитрий Аленичев после игрыФото: Мария ЛЕНЦ

В следующем туре 3 ноября «Локомотив» примет тульский «Арсенал». «Енисей» 5 ноября встретится с махачкалинским «Анжи».

Счет игрыФото: Мария ЛЕНЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несмотря на общее разочарование болельщиков игрой любимого клуба, есть среди них маленький фанат, который отправился домой после матча очень счастливым. Мальчик держал плакат с надписью «Кичин, я хочу твою футболку!».

Футболист исполнил мечту своего поклонникаФото: Мария ЛЕНЦ

И мечта ребенка исполнилась. Защитник «Енисея» Валерий Кичин увидел призыв юного фаната и прямо во время игры подарил ему свою футболку. Радости ребенка не было предела!