Что нужно знать про новый закон о пенсиях
26 октября 2018 года в 11.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: что нужно знать про новый закон о пенсиях.
Что нужно знать про новый закон о пенсиях.
- Когда вступает в силу Федеральный закон о повышении пенсионного возраста?
- Как будет повышаться пенсионный возраст?
- Кого затронет повышение пенсионного возраста?
- Кто сможет выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста?
- Как повышение возраста трудоспособности скажется на нынешних пенсионерах? Будет ли обратное действие закона? Не придется ли дорабатывать до нового пенсионного возраста?
- Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем у кого не хватает стажа или баллов)
- Коснутся ли изменения назначения накопительной пенсии?
- Как будут повышаться пенсии в 2019 году?
На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Витальевна Шлома. Также вы можете задать вопросы по правилам назначения пенсий и пенсионной формуле.
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