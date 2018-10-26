СЕГОДНЯ 06:30 2018-10-26T07:33:46+03:00

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26 октября 2018 года в 11.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме: что нужно знать про новый закон о пенсиях.

Что нужно знать про новый закон о пенсиях.

- Когда вступает в силу Федеральный закон о повышении пенсионного возраста?

- Как будет повышаться пенсионный возраст?

- Кого затронет повышение пенсионного возраста?

- Кто сможет выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста?

- Как повышение возраста трудоспособности скажется на нынешних пенсионерах? Будет ли обратное действие закона? Не придется ли дорабатывать до нового пенсионного возраста?

- Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем у кого не хватает стажа или баллов)

- Коснутся ли изменения назначения накопительной пенсии?

- Как будут повышаться пенсии в 2019 году?

На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Лариса Витальевна Шлома. Также вы можете задать вопросы по правилам назначения пенсий и пенсионной формуле.