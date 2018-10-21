21 Окт. 08:40 2018-10-22T08:54:33+03:00

«С больными ногами и преданным псом»: пропавший в тайге мужчина через 18 дней вышел к людям. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

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65-летний Виктор Виноградов вместе со своим питомцем, белым бультерьером по кличке Тор, бесследно исчезли из поселка Подгорный (у Железногорска Красноярского края) еще третьего октября. Ушли с дачного участка, расположенного в садоводческом обществе «Рассвет». А назад не вернулись.

- Мы несколько раз выезжали на поиски вместе с полицией, МЧС, - рассказывают волонтеры из группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». – Применялась техника, какая возможно. Но, увы…

Между тем у Виктора Алексеевича больные ноги, он хромает. Предполагали, что уйти далеко он не мог. И вот сегодня стало известно: и мужчина, и его собака живы!

- Вышли к деревне Кускун, - сообщила нам радостную новость руководитель волонтеров Оксана Василишина. – Все это время они провели в тайге. Невероятно, как выжили!Заморозки, такой холод, ни ягод, ни грибов уже, ничего…Как сумели выйти? Это же по прямой 20-25 километров от Подгорного. Видимо, шли по реке. Когда выбрались к деревне, мужчина нашел телефон, позвонил родным. А те связались с нами. Сейчас родственники уже уехали за ними. Вообще это чудо какое-то! Мы сами ревем. Как они выстояли… Знаем, что мужчина работал когда-то на закрытом предприятии. Человек старой закалки.

Все это время с хозяином был его верный пес - бультерьер Тор. Фото: соцсети.

Скорее всего, помогла и собака. Согревала собой в ледяной тайге - такие случаи уже были.

- С больными ногами столько блуждать по лесу и выйти...Какой молодец! Дай Бог здоровья Виктору Алексеевичу и преданному псу! – пишут в соцсетях.

В ближайшее время мы свяжемся с героем этой истории. И расскажем нашим читателям, как мужчина и его пес смогли выдержать три недели в тайге - в диких условиях, без тепла и пищи.

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