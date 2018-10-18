Замминистра строительства в Красноярске – обманутым дольщикам: «Достройте сами свой дом, что, слабо?!»

18 Окт. 12:37 2018-10-19T05:49:42+03:00

Чиновник сказал, что никто не будет за них «отжиматься» [видео]

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Не успела отгреметь история с саратовским министром Натальей Соколовой, которая заявила, что суммы в 3,5 тысячи рублей россиянам должно хватить для сбалансированного питания. И даже вызвалась составить «здоровое» меню. Как людей «послал» куда подальше красноярский замминистра строительства Евгений Ганчуков. Он предложил обманутым дольщикам самим скинуться на достройку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673879" frameborder="0"></iframe> Евгений Ганчуков общается с дольщиками с Ленинградской, 1.

…Недостроенные дома, обманутые люди – для Красноярска тема более чем острая, болезненная. В прошлом году в городе прошли несколько акций протеста дольщиков различных строительных компаний. Доведенные до отчаяния люди объявляли голодовки и даже вставали палаточным городком у здания краевого правительства.

И вот – очередной скандал. О банкротстве объявила одна из старейших строительных компаний Красноярска – «Реставрация» (работает на рынке 20 лет). Без оплаченных уже квартир рискуют остаться порядка 1 000 человек. «Масштаб бедствия», как говорится, преувеличить трудно. Одновременно развивается та же ситуация с другой компанией - ТСЖ «Ленинградец» (Ленинградская,1). Люди стараются решить свою проблему, в отчаянии обращаются к краевым властям: в конце концов, именно они выдают разрешения на строительство, отслеживают деятельность компаний. И что же они слышат в ответ... Но сначала еще чуть-чуть предыстории.

Тяжелая доля

У Виталия и Евгении Банщиковых двое детей (сыну 17 лет, дочке - 8). Женя работает мастером маникюра в салоне красоты, Виталий – слесарь на вагоноремонтном заводе. Несколько лет назад пара взяла в ипотеку недостроенную квартиру по Ленинградской, 1. Надоело мыкаться по съемным, да и детям нужна крыша над головой. И началось…

- У нас вместе с женой получается в месяц заработать около 60 000 рублей, 35 уходит на ипотеку, еще 15 – на аренду жилья, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск о своей непростой ситуации Виталий. – Постоянно берем подработки, калымы, детей почти не видим. Я въехал в недостроенную квартиру, потому что сил уже нет, не можем мы так больше. Брали-то в расчете, что дом достроят и сможем там жить… Ни у меня, ни у жены прописки не было – знакомых просили временно прописать, чтобы дочь в школу отдать.

Виталий, действительно, прожил неделю в своей недостроенной квартире. Остальные обманутые дольщики неоднократно приходили поддержать его, собирались, обсуждали свои проблемы. На одном из таких собраний от сердечного приступа погиб отец одной из дольщиц (она попросила не называть его имени). Но ответа от чиновников все не было. Банщиков через СМИ заявил, что не выселится, пока ответственные из мэрии, минстроя края не выйдут на контакт. Тогда-то и приехал к нему лично замминистра Ганчуков.

«Добивайтесь! Делайте! Вкладывайте деньги! Мы вам сеть к дому подведем – максимум. Причем, это тоже не бесплатно. А вы что хотите, чтобы мы за вас отжимались? Ребята, так не бывает. Включите голову!» - это дословная цитата, записанная Виталием Банщиковым.

А вот как тот же чиновник построил диалог с дольщиками «Реставрации» (тоже снято с диктофона и видеозаписи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673881" frameborder="0"></iframe> Общение Ганчукова с дольщиками Реставрации.Видео: Елена Раменская

- Дайте нам ответ на конкретный вопрос: когда мы получим квартиры? Полтора часа сидим, что вы несете всякую чушь, - эмоционально кричит одна из дольщиц (и ее можно понять: человек не только денег лишился, но и квартиру еще неизвестно когда получит).

- Всякую чушь сделали вы, когда купили квартиры! Достройте свой дом. Что, слабо? Я считаю, что лучше лишний раз бросить мимо 200 тысяч, чтобы остаться живым, здоровым и счастливым, а вы так не считаете!, - парирует Ганчуков.

Ремарка. По официальным данным (согласно декларации), в прошлом году Ганчуков заработал 1 456 796,52 рубля. Помимо этого в собственности у него имеется квартира в 82 квадратных метра, у его сына и дочери – такие же квартиры.

В краевом правительстве пока хранят молчание. Пресс-секретарь профильного министерства в отпуске, решают, кто прокомментирует высказывания в адрес дольщиков. А главное, - расскажет, - какие реальные пути решения проблемы есть на сегодняшний день? Чем можно помочь людям? Ведь пока, к сожалению, конкретики и понимания именно в этом вопросе ни у кого нет...

КОММЕНТАРИЙ

Недопустимо для политика...

Александр Глисков, депутат Заксобрания Красноярского края:

- Недопустимые высказывания со стороны представителя органов власти, особенно если учесть, что касаются они людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Даже если они задают какие-то неприятные вопросы или дают неприятные оценки, надо терпеть и не допускать таких провокационных и оскорбительных выпадов. Вообще говоря, Ганчуков – опытный политик, ранее был конкурсным управляющим, а значит, знаком с кризисными ситуациями, в том числе и в строительной сфере, не понаслышке. Буду предлагать коллегам по Заксобранию вызвать его к нам для объяснений.

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