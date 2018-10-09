2018-10-09T07:22:17+03:00
Происшествия

На экс-руководителя «Реставрации» завели уголовное дело

У компании не было даже разрешения на застройку
Ася ЖУКОВА
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На экс-руководителя «Реставрации» завели уголовное дело. Фото: Наш микрорайон Солнечный. соцсети.На экс-руководителя «Реставрации» завели уголовное дело. Фото: Наш микрорайон Солнечный. соцсети.
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Компания «Реставрация», которой доверили свои деньги больше ста дольщиков, попала в Красноярске под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Сложившаяся ситуация настолько серьезна, что комментирует ее официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество» - прим. ред.) в отношении экс-руководителя строительной компании.

Как установили полицейские, у компании не было разрешения на жилую застройку.

- В 2017-м году сотрудники одного из обществ с ограниченной ответственностью по указанию директора фирмы оформляли договоры займа и долевого участия в строительстве жилого дома в Октябрьском районе краевого центра. При этом у компании отсутствовали разрешительные документы на возведение здания. Всего заключено 105 договоров с гражданами на общую сумму 150 миллионов рублей, - пояснила Ирина Волк.

Полицией вместе с ФСБ проведены обыски в офисе стройфирмы, а также в квартирах, принадлежащих бывшему директору. Изъята рабочая документация и деньги.

Напомним, ранее оставшиеся без квартир дольщики обратились за помощью к депутатам. Сегодня же стало известно: ситуацию взяла под контроль администрации Красноярска.

- Мы находимся в диалоге как и с новым генеральным директором «Реставрации», так и с краевым Министерством строительства, Службой строительного надзора, в полномочиях которых закреплена работа с дольщиками проблемных строительных компаний, - подтвердил заместитель главы города Олег Животов.

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