Нужны ли Красноярску арт-объекты ?
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 16 сентября 2018
107,1 FM
Изменить размер текста:
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 16 сентября 2018
#1071FM. Пишите: (Viber, WhatsApp) +7 391 228 08 09. Звоните в эфир: 228 08 09. #РадиоКомсомольскаяПравда #ГородИнновацийПартнерстваИСогласия #НеравнодушныеКрасноярцы
Радио "Комсомольская Правда" в Красноярске на 107.1 FM - Спасибо, что вы с нами!
Тема Дня на Радио "Комсомольская Правда" - Красноярск. 16 сентября 2018
00:00
00:00