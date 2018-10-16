«Лодка плавает, а человек-то где?!»: полицейский спас из ледяной воды тонущего рыбака

16 Окт. 13:49 2018-10-16T13:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Царственный таймень, окуньки, налим, щука, карась – для рыбаков эти слова звучат, как небесная музыка. Вот на минувших выходных 54-летний житель Курагино (Красноярский край) Виталий Насонов и решил на ужин окуньков наловить. Выехал воскресным утром на Тубу (это приток Енисея), накачал резиновую лодку, вооружился удочкой и отчалил от берега. Клевало неплохо: к обеду набрал 15 карасиков да окуньков. Но когда в очередной раз потянулся за леской, не устоял в резиновой лодке – бултыхнулся за борт. Благо, его с берега заметил полицейский Александр Павлов. Иначе Виталий не спасся бы, погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673527" frameborder="0"></iframe> Полицейский спас из ледяной воды рыбака.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

Корона Тубы

- Мы с женой Ольгой и маленькой дочкой (Даша, 3,5 годика) от родственников из Кочергино, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск полицейский. – И когда мост Корона Тубы проезжали, я справа увидел лодку резиновую, а в ней - никого. Странно, думаю, рыбак-то где? Потом заметил, что край лодки чуть-чуть продавлен, будто за нее кто-то держится. Думаю, поди, рыбак упал за борт.

Александр решил проверить догадку: остановил машину прямо на мосту, поставил на «аварийку» и вышел. Тем временем, лодочка медленно подплывала к мосту. И уже в следующий миг Александр увидел, что за один ее борт из последних сил держится мужчина.

- Ты как, мужик? Силы есть? – со всей мочи крикнул полицейский.

В ответ – тишина. Виталий настолько окоченел, что слова сказать не мог, а уж закричать и подавно. Только глазами поморгал: дескать, держусь пока.

Павлов сообщил о ЧП в местную дежурную часть. Потом решил: надо доставать рыбака, а то пока полицейские домчатся, утонет. Ехать от Курагино всего-то километров 5, но вода-то ведь в Тубе уже ледяная – не больше 3-4 градусов тепла.

- Я на машине спустился под мост – у нас там пляж гравийный, метров 300 по нему проехал, - вспоминает подробности спасательной операции Александр. – Скинул одежду и в воду полез. Жена испугалась, конечно, но ни слова мне не сказала, понимает: такая у меня работа. Хорошо, что плыть было недалеко, лодка от берега метрах в 40 была, не больше. А вообще-то, Туба у нас довольно широкая – 120 метров. Да, я в тот момент и не думал что да как, понимал одно: надо выручать человека.

Доплыл полицейский быстро – меньше минуты на это потратил. Выручило то, что Саша с детства плавает хорошо.

- Поскольку верхней одежды и тяжелой обуви на мне не было, я быстро в лодку влез. А он не мог, потому что упал в воду в сапогах болотных, теплой одежде – она тянула его ко дну. Она же не дала мне его втянуть в лодку. Я сначала попробовал, но не смог, сил не хватило. Тогда я на весла упал, начал быстрее к берегу грести.

Полицейский привез рыбаку апельсины - для поддержания здоровья Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Всю дорогу Саша подбадривал Виталия: «Ты держись, немного осталось». Счет шел на минуты: от холода рыбак уже начал терять сознание. На берегу полицейский помог ему избавиться от промокшей одежды, посадил в теплую машину, начал руки растирать… И уже через несколько минут прибыли полицейские и «скорая»…

P.S.

Сейчас Виталий Насонов чувствует себя хорошо, пришел в себя. Говорит, даже не простудился. На днях Александр Павлов заглянул к нему в гости, узнать, как дела. Целый пакет апельсинов завез – для поправки здоровья полагается. Теперь полицейский и рыбак добрые друзья.

- Да, по глупости я упал в воду, - смущается Виталий Насонов. – Просто аккуратнее надо было быть, а лодка неустойчивая – не рассчитал. Думал уже, - погибну… Хорошо, парень этот, Саша, с семьей мимо ехал, иначе, наверное, я бы не выжил, промерз до костей, рук уже не чувствовал. Хорошо, что такие хлопцы есть еще. Спасибо тебе, Саша.