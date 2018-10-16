«Комсомольцам 21 века»: капсулу времени вскрыли в Красноярском крае

16 Окт. 15:50 2018-10-16T15:53:13+03:00

Ее замуровали в стену городского ДК Железногорска 50 лет назад

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Три пожелтевшие страницы машинописного текста. А на них – послание нам… комсомольцам 21 века. Такую капсулу времени вскрыли 16 октября в Железногорске Красноярского края.

Послание заняло три страницы. Фото: НИА - Железногорск.

День в день, сегодня историческому документу исполнилось ровно полвека. А заложили его в 1968-м, при проведении манифестации (да-да, именно так значится на табличке) в честь 50-летия Ленинского комсомола.

- В то время я был ещё пионером, и мы вместе с одноклассниками школы № 98 пришли сюда, чтобы присутствовать на этом знаменательном событии, - рассказал нашим коллегам с портала НИА-Железногорск один из очевидцев Евгений Шерстнев. – Пока мы помним тех, кто строил, кто создавал наш город, всё будет жить и процветать.

Чтобы достать капсулу, бурили отверстие в кирпичной стене. Фото: портал "Город и Горожане", соцсети.

Чтобы достать капсулу, пришлось потрудиться. Двое рабочих пробурили отверстие в массивной кирпичной стене. И под крики «Ура!» осторожно вытащили металлический «пенал». А затем глава ЗАТО Железногорск зачитал все три страницы. Что же там было? Вот только несколько выдержек:

- Обращаемся к вам - комсомольцам 21 века. В 100-летний юбилей комсомола твердо держать в руках знамя Ленина! Бороться до окончания утверждения коммунизма на Земле.

… Мы, потомки Корчагина и Матросова, Гайдара и Космодемьянской, рапортуем, что молодой социалистический город есть. Продукция наших предприятий высшего качества.

… Мы обращаемся к вам, молодежи, встречающей 100-летие Ленинского комсомола, приумножать лучшие традиции строителей коммунизма, гордо нести знамя Ленинского комсомола. Пусть для вас, так же как и для нас, не будет цели более благородной, чем служить интересам народа и отдать до конца свои силы и знания выполнению задач, поставленных коммунистической партией и правительством Советского Союза.

По словам очевидцев, многим стало грустно. «Ушла эпоха, - говорили люди. – Совсем другое время было».

Теперь на месте старой капсулы хотят замуровать новую - с "письмом" к потомкам. Фото: портал "Город и Горожане", соцсети.

Капсулу времени будут теперь хранить в музее. А глава Железногорска предложил не замуровывать отверстие, а заложить туда новое послание – для потомков. К 100-летию города, то есть к 2054 году. Интересно, что в нем напишут?