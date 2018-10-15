«Шлюпки на воду!»: экипаж грузового теплохода, снесенного штормом на камни, едва успел спастись

15 Окт. 13:39 2018-10-16T03:20:46+03:00

Для экипажа "Ладьи" все окончилось благополучно: все доставлены в Игарку. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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Экипаж грузового теплохода «Ладья», принадлежащего судоходной компании СибРечТранс, которая возит грузы до Игарки (Красноярский край), празднует сегодня второй день рождения. В воскресенье судно едва выбралось из чудовищного шторма на Енисее. Все случилось неподалеку от Игарки, у острова Малый Медвежий: теплоход грузоподъемностью 200 тонн (на момент крушения, к счастью, шел без груза), словно легкое перышко, вышвырнуло ураганом на подводные камни…

Как рассказали в ГО и ЧС Игарки, погода поначалу не предвещала беды. Утро, когда «Ладья» отправилась в путь, было тихим. Ураган налетел, как это чаще всего и бывает, неожиданно. Штормовой юго-восточный ветер со скоростью 25 метров в секунду (это официальные данные спасателей – прим.) начал крутить теплоход в Енисее, как пробку. Играючи.

- В нашей практике впервые такой случай, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Гайнетдинов, главный специалист по ГО и ЧС администрации Игарки. - Теплоход вышел из Игарки ранним утром в сторону Красноярска, и его капитан не был предупрежден о надвигающемся шторме. Диспетчер не оповестил, сами с погодой тоже не сверились…

Экипаж пытался бороться со стихией. Но поднялась волна в полтора метра высотой... Буквально несколько порывов, и теплоход понесло к острову, а там – гигантские подводные валуны.

- Удар пришелся в область кормы, в машинное отделение, - говорит Гайнетдинов. – В этой ситуации капитан, считаю, принял единственно верное решение – эвакуировать людей. Иначе все могло бы хуже закончиться.

«Шлюпки на воду!» - скомандовал он. И люди начали выбираться с корабля. Мокрые до нитки, продрогшие (температура воды в Енисее сейчас – всего 3 градуса тепла) они еле выкарабкались на берег. И подали сигнал бедствия диспетчеру порта и спасателям.

Для экипажа все окончилось благополучно: все доставлены в Игарку, даже переохлаждения, по данным спасателей, удалось избежать. Единственную на корабле женщину, судового кока, по ее желанию, переправили в Красноярск. Здесь она пройдет медицинское обследование, на всякий случай. «Ладья» все еще у Малого Медвежьего. Как только уляжется ураганный ветер, ее отбуксируют в Игарку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Западно-Сибирская транспортная прокуратура и следственное управление на транспорте организовали проверку происшествия. Силовики хотят выяснить, насколько был соблюден закон по безопасности судоходства. Следствие оценить действия капитана и диспетчера порта. По результатам проверок будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.