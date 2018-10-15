2018-10-15T08:32:44+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края теплоход ветром выбросило на мель

Пострадавших нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края теплоход ветром выбросило на мель. Фото: сайт Енисейского речного пароходстваНа севере Красноярского края теплоход ветром выбросило на мель. Фото: сайт Енисейского речного пароходства
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На севере Красноярского края теплоход ветром выбросило на мель. «Комсомольской правде»-Красноярск эту информацию подтвердили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Там рассказали, что ЧП произошло в минувшее воскресенье, 14 октября, в темное время суток. Грузовой теплоход «Ладья», на борту которого находились 5 членов экипажа, двигался вверх по Енисею. В 34 километрах от Игарки, в районе острова Малый Медвежий, судно попало под шквал ветра, в результате чего его отнесло к острову.

По предварительной информации судно получило пробоину корпуса. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. Утечки нефтепродуктов в акваторию Енисея тоже удалось избежать.

Инцидентом занялись следком и транспортная прокуратура. Оба ведомства проводят проверку. По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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