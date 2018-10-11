2018-10-11T11:28:32+03:00
Политика

Будут ли отменены выборы в Хакасии?

Это обсуждают федеральные СМИ
Татьяна РЯБИНИНА
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Выборы в Хакасии должны пройти 21 октября.Выборы в Хакасии должны пройти 21 октября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вероятный сценарий второго утра выборов в Хакасии сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на авторитетные источники в республике. Он таков: прокуратура республики находит нарушения в документах основного кандидата, коммуниста Валентина Коновалова, сообщает о них в избирательную комиссию, а та, на основе этих данных, обращается в суд с иском об отмене регистрации.

Никакой официальной информации пока нет, но данный сценарий развивают и другие федеральные СМИ.

Напомним, Коновалов набрал в первом туре 44,8% голосов избирателей.

А тем временем, ВРИО главы Хакасии Михаил Развожаев отправился в командировку в Москву и сообщил об этом в Instagram. В частности, он указал, что «основная цель командировки - решение финансового вопроса, чтобы Минфину РХ не пришлось брать коммерческий кредит на 900 млн рублей».

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